Recursos de Fondo Minero se ejercerán antes de finalizar el año, asegura AMLO

HERMOSILLO, Sonora.- Antes de que finalice este año se ejercerán los mil millones de pesos del Fondo Minero, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.



"No se ha podido ejercer (este recurso) porque queremos que le llegue el dinero a la gente", expuso, "hay la mala experiencia, no en el caso de Sonora en otras partes, que se transfería el dinero se entregaba el dinero a los estados y ellos a los municipios y no se invertía en apoyar a las comunidades mineras".

"Incluso se utilizaba para otros propósitos ese fondo, hay ahora una controversia sobre el manejo de esos fondos en el Poder Judicial que está por resolverse", explicó, "vamos nosotros a acatar el fallo del Poder Judicial, pero sí los fondos van a llegar a las comunidades mineras de Sonora".El Presidente agregó que lo que se busca es que el dinero llegue de manera directa y no haya intermediarios en el manejo de esos fondos.

"Así estamos actuando en todo, ayer lo decía yo en el informe, mis asesores, la gente del pueblo, me dicen 'no nos manden dinero por intermediarios porque se lo clavan, procure entregarlo de manera directa'", comentó.

"Porque se entregaba mucho dinero a las organizaciones sociales civiles, a las organizaciones no gubernamentales, así se llaman, y resulta que recibían fondos del Gobierno o de las instancias del Gobierno y no llegaba el apoyo, entonces estamos procurando que llegue el apoyo de manera directa".