Recoge Claudia Sheinbaum necesidades prioritarias de sonorenses

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- La seguridad, el agua y el campo son temas prioritarios en Sonora que, aseguró Claudia Sheinbaum, es capaz de “atacar”.

La ex jefa de Gobierno de la CDMX manifestó que en los recorridos que hizo por el Estado pudo conocer de viva voz de los sonorenses sus necesidades más apremiantes y la urgencia de hacer algo al respecto.

Todo lo que hacemos tiene que ver con un modelo distinto, con una transformación profunda en el País. Le llamamos la Cuarta Transformación, porque es de la misma magnitud que la Independencia de México, que la Reforma, que la Revolución, y tiene una característica: Es pacífica, porque defendemos la democracia”, indicó.

Además, confió en que en tres semanas, cuando se realicen las encuestas para elegir al coordinador o coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, la ciudadanía la respalde, reconozca el trabajo que hasta la fecha ha realizado y los resultados que ha obtenido en los temas que les preocupan.

Ya visitamos las 32 entidades, los 31 estados y la CDMX; y este recorrido que estamos haciendo es porque queremos que la población conozca el trabajo que hemos hecho. El Presidente está por cumplir cinco años de Gobierno y se va a decidir quién va a ser el coordinador nacional de nuestro movimiento cuando el Presidente no esté, y es un momento histórico, porque la gente va a decidir quién va a continuar con la transformación de nuestro País”, expresó.

Después de su recorrido por las 32 entidades del País, ¿cuál son los tres problemas que más le ha señalado la gente que requiere atención?

Claudia Sheinbaum (CS): Depende del lugar. No es igual en todos los lugares del País. En algunos casos la seguridad es un tema, como en Guanajuato, Jalisco, Tijuana… En otros lugares es el tema de escasez de agua y lo que hemos vivido de la sequía de todos estos años; en otras hablan de apoyos particulares, por ejemplo, las mujeres de la maquila están muy interesadas en que haya educación inicial -yo no le llamo estancias infantiles porque eso quedó en el pasado lleno de corrupción y un proceso de privatización-; y en otros que el salario aumente.

En Ciudad Obregón, hay preocupación de la población por la inseguridad. ¿Qué propuesta tiene para los cajemenses y mexicanos que ven en este problema un asunto prioritario?

CS: Como jefa de Gobierno disminuí los índices delictivos en 58% en cuatro años y medio, los homicidios en 51% y todos los delitos de alto impacto. ¿Qué hicimos para que esto fuera posible? Dar mayor oportunidad a los jóvenes para que no se acerquen a las bandas delictivas, además de (programa) Jóvenes Construyendo el Futuro del Presidente. Yo hice dos universidades públicas, hicimos más preparatorias y programas específicos para los jóvenes, 294 centros comunitarios con educación, cultura y deporte que llamamos “pilares”, es decir, cualquier política de seguridad tiene que dar oportunidades y acceso a derechos a los jóvenes del País; y después fortalecimos la Policía, pero lo más importante es que fortalecimos las capacidades de inteligencia e investigación y no solamente con tecnología, sino que también la fortalecimos con una unidad de inteligencia en la Policía vinculada con la Fiscalía General de Justicia, porque la gente muchas veces piensa que sólo es un asunto de Policía o Guardia Nacional, pero tiene que ver con detención de delincuentes y cuando eso ocurre, tiene que ver con la Fiscalía y el Poder Judicial, entonces tiene que haber coordinación y fortalecer las capacidades.

¿Qué otras demandas le han hecho los sonorenses en los municipios que ha visitado?

CS: Depende. En el Norte hablan más de agua; la gente se pregunta si va a continuar el Plan Sonora -sí, si va a continuar-, vamos a seguir apoyando a Sonora. En su momento hablé con el Gobernador de la importancia de seguir promoviendo el desarrollo agroindustrial en el Sur de Sonora, es decir, todo el apoyo que se requiera en términos del Plan Sonora, que es uno de los proyectos estratégicos de la Cuarta Transformación, y al mismo tiempo todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico.

A unas semanas de que Morena realice la encuesta que decidirá quien encabezará la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación…

CS: Vamos muy bien, en la encuesta vamos muy bien, y creo que tiene que ver primero con la cercanía con la Cuarta Transformación. La gente está contenta con lo que está ocurriendo en México, la gran mayoría, y quien no… siempre la democracia es importante, no se puede tener unanimidad en todo. Y también los resultados que tuve en la Ciudad (de México), si no hubiera tenido esos resultados difícilmente hubiéramos podido presentarnos en el País.

¿Cómo ha visto el trabajo del gobernador Alfonso Durazo como presidente del Consejo Nacional de Morena en este proceso interno que realizan?

CS: Como Gobernador muy bien y en el Consejo también. Alfonso tiene muchas virtudes, pero una es que él consensa siempre y está buscando la unidad y eso es muy importante en un partido político. Que sea presidente del Consejo y tenga ese atributo es muy bueno, porque finalmente la unidad de nuestro movimiento es fundamental, entonces yo lo califico de 10.

¿Ve usted una campaña electoral por la Presidencia de México con mujeres como candidatas?

CS: Hoy la gran mayoría de los mexicanos quiere que una mujer encabece las gestiones de la Nación. Ahora hay más mujeres y también en la vida pública y qué bueno, porque la democracia en México se fortalece con la participación de mujeres.

Hace unas semanas se dio a conocer el libro “Claudia Sheinbaum: Presidenta”, de Arturo Cano. ¿Qué se puede encontrar en este nuevo libro?

CS: Es un libro que hace un periodista, un gran cronista. Él me dijo hace tiempo que quería hacer un libro y le dije que sí; me hizo algunas entrevistas, pero además hizo a muchas otras personas que me conocieron desde pequeña: Desde mi familia hasta jóvenes que estuvieron conmigo en el CCH Sur. En mucho es un buen retrato de quién es Claudia Sheinbaum.