Realizan búsqueda constante por Ángeles Guadalupe, desaparecida desde el 8 de enero en Obregón

CIUDAD OBREGÓN.- Este año la vida de la familia de Ángeles Guadalupe Juárez cambió rotundamente, pues desde el 8 de enero dejaron de tener conocimiento de su paradero y de aquel día a la fecha, aunque no han parado de buscarla, siguen sin saber nada de ella.

El reporte por su desaparición fue puesto desde el primer momento que dejaron de saber de ella, sin embargo, ni esto ha ayudado a tener conocimiento sobre su paradero.

Martha Carrillo, tía de la menor de 14 años de edad, manifestó que su sobrina salió de su casa en el fraccionamiento Urbi Villa del Real un domingo por la tarde y desde entonces parece que “se la tragó la tierra”, ya que nadie vio nada, ni sabe algo sobre ella.

Se mantienen en búsqueda constante de Ángeles Guadalupe, dijo, tanto en redes sociales como en las calles, pero ningún esfuerzo ha sido suficiente.

Comentó que, inclusive, se unieron al colectivo de búsqueda de desaparecidos Guerreras Buscadoras de Cajeme con la esperanza de lograr encontrarla con mayor facilidad, pero que esto, hasta el momento, no ha sido posible.

Ha sido difícil porque desde que empezamos a buscarla, empezamos a recibir mensajes anónimos de que estaba en un lugar, luego en otro, pero buscábamos y nada, no la hemos encontrado, tampoco las autoridades nos dan mucha información, nos mantenemos en ‘ascuas’”, indicó.

Ya hicieron todo lo correspondiente, explicó, su mamá se realizó una prueba de ADN por si coincide con algún cadáver encontrado y también, periódicamente, van a la Fiscalía a solicitar información.

No hay palabras para describir lo que se siente el tener a un familiar desaparecido, señaló, aún más, cuando se trata de alguien tan pequeño y que no tiene maldad en la vida.

SECTOR EN RIESGO

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entre enero de 2015 y el 3 de mayo del año en curso se registraron 719 niñas, niños y adolescentes desaparecidos, no localizados o localizados en Sonora, de esta cantidad, 80.11% aún continúa desaparecido o no localizado, mientras que 19.89% fue localizado.

Según datos de ese mismo documento, 4 de cada 10 niños, niñas y adolescentes desaparecidos aún permanecen en este Estado, y de aquellos que han sido localizados, 2 de cada 10 aparecen sin vida.

Además, se puede apreciar que el rango de edad más afectado es de los 5 a los 9 años, y de los 14 a los 17, y que el 57.58% de estos son mujeres y el 42.42% hombres.

También el informe deja ver que los municipios de Hermosillo, Nogales y Cajeme es donde más se da esta problemática y que cuentan con 259, 111 y 82 casos, respectivamente.

Por la información anterior, Sonora forma parte de los cuatro estados del País que tienen las tasas más altas de personas menores de 18 años desaparecidas en México.

Asimismo, según la base de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública,en el periodo de tiempo antes mencionado se registraron 205 homicidios dolosos de niños, niñas y adolescentes en el Estado y que fue el año 2017 cuando más casos ha habido con 200 denuncias por este fenómeno.

CADA VEZ SON MÁS

Los niños, niñas y adolescentes son un sector poblacional en riesgo en Cajeme, y en todo el Estado y en los últimos años los menores de 14 años de edad en adelante se ven afectados por esta problemática, lamentó el Colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón.

Aunque no cuentan con la cifra exacta de menores de edad reportados como desaparecidos con los que cuentan fichas de búsqueda, se informó, antes era un sector poco “tocado”, pero que en la actualidad esto quedó de lado, inclusive para verse involucrados en delitos de alto impacto o como víctimas de homicidios dolosos.

Se dijo que es necesario que las autoridades implementen acciones que garanticen la seguridad de la población del municipio, y no sólo de este sector poblacional, sino, de todos, ya que las desapariciones son el “pan de cada día”.