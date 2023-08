Reafirma JAR liderato en playoffs de Liga Supermaster 60 y Más

Con una demostración ofensiva digna del campeón del rol regular, el equipo de JAR reafirmó su posición de favorito al título luego apalear 29-5 a Mediware en el inicio de los playoffs de la Liga de Beisbol Supermaster 60 y Más.

Julio Gastélum (5-5), Hilario Araiza (4-4), Benito Ortega (3-3) y Mario Alcaraz (6-5) fueron los mejores bateadores por el conjunto ganador; mientras que Mario Ruiz y Manuel Macazani conectaron de 4-3 por los caídos.

El abridor Santiago Carranza lanzó cinco entradas y salió como el pitcher ganador, con relevo de Abel Palafox. La derrota se quedó en manos de Miguel Gutiérrez, quien fue relevado por Ignacio Gutiérrez.

La escuadra de Clásicos también abrió su serie con triunfo, al superar 15-5 a La Matanza, en juego que ganó Markolfo López y perdió Mauro García, con relevos de Ramón Escalante y Randolfo Rascón.

Alberto Peralta (5-4) y Alejandro Montijo (5-3) encabezaron la ofensiva del triunfo; al tiempo que Manuel García (4-3) y Daniel Corral (3-2) dieron la cara por los contrarios.

Eléctrica Industrial Romero superó 10-5 a Amadisa en duelo ganó el abridor Joel Estrada, quien trabajó seis episodios antes de ser relevado por Eduardo Ortega. La derrota se la llevó Manuel Beltrán, con relevo de Ignacio Campa.

Martín Ibarra (3-3), Marcos Peralta (4-2) y Luis Domínguez (5-2) fueron los mejores al bat por los ganadores. Gabriel Durazo e Hipólito Córdova batearon de 5-4 por los caídos.

LOS PLAYOFFS

JAR (1-0) vs. Mediware (0-1)

Clásicos (1-0) vs. La Matanza (0-1)

Eléctrica Ind. (1-0) vs. Amadisa (0-1)