Quiere familia del periodista desaparecido Alfredo Jiménez compartir su legado

HERMOSILLO, Sonora.- La calle Primera en la colonia Oriente del Municipio de Empalme llevará el nombre de Alfredo Jiménez Mota, periodista especializado en temas de seguridad que fue desaparecido el 2 de abril de 2005, en la ciudad de Hermosillo.

Su padre, Alfredo Jiménez Hernández, informó que entre los acuerdos a los que se llegó con el Gobierno federal se contempló la pavimentación y el cambio de nombre de la vialidad que pasa por la casa del reportero de EL IMPARCIAL.

Dijo que al evento de inauguración de la rúa que se llevará a cabo en el marco del 18 aniversario de la desaparición de su hijo, y en el que estarán presentes el gobernador Alfonso Durazo Montaño y el titular de la Unidad de la Defensa de los Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, Enrique Irazoque Palazuelos.

A continuación, una entrevista con el padre de Alfredo, quien reveló que han lidiado con su ausencia uniéndose más como familia y manteniendo la esperanza de que siga con vida, pese a todos los años que no han sabido de él.

A 18 años de la desaparición de su hijo Alfredo Jiménez Mota, ¿cómo lo recordarán?

Alfredo Jiménez Hernández (AJH).- Tenemos pensado hacer una ceremonia de inauguración de la calle donde él vivió; no nació aquí, pero aquí vivió, y ponerle su nombre para que las próximas generaciones vean, se enteren quién fue mi hijo, cuál fue su legado.

El Gobierno federal nos hizo una solicitud de perdón en 2021 a la familia por la omisión que tuvieron con mi hijo en su trayectoria en el periodismo, para que no sufriera ningún daño y desgraciadamente no sucedió así. El Gobierno, como una compensación para la familia, nos permitió que pudiéramos solicitar -aparte del perdón-… darnos de alguna manera una forma de reparar la vida de mi hijo, y pedimos que se pavimentara la calle y se pusiera su nombre como compensación o recuerdo que quede para la posteridad.

Esta es la Calle Primera, en el Municipio de Empalme, misma que a partir de hoy llevará el nombre de Alfredo Jiménez Mota. (Fotógrado: Teodoro Borbón)

En los acuerdos que establecieron con el Gobierno mexicano, ¿qué está pendiente de cumplir?

AJH.- Ya casi todo está cumplido, falta uno de tipo laboral y a nosotros (padres) nos dieron atención hospitalaria -ellos le llaman “la ruta de la salud”- para no batallar con la atención médica, pero ha sido difícil cumplir con esto por las políticas y la mecánica de las dependencias del Gobierno porque tienen otro carril… es muy batalloso, es una situación que hasta vergüenza me da andar pidiendo la atención por el acuerdo que deben dar sin la necesidad de andar batallando. Es muy difícil… la gente no está acostumbrada a que uno pueda aprovechar este beneficio porque es muy apática, y no es de ahora, esto viene de muchos años atrás. Por ejemplo, mi esposa está enferma y tengo que cumplir con los protocolos que exige la misma Secretaría de Salud por medio del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social), empezar desde abajo, y uno piensa que al solicitar la atención médica especial se la van a dar y hay que hacer muchos trámites para llegar hasta arriba.

Sobre el seguimiento a las investigaciones, ¿les han dado información?

AJH.- En el acuerdo de seguir las investigaciones para que no queden estancadas por ese lado ahí se está trabajando, todavía no llegan al final porque las líneas de investigación, todas, se volvieron a retomar por si se les pasó algún dato. Nada nos han dicho. Ahorita no sé ni quiénes están, pero esto es uno de los puntos de acuerdos: Que no se abandonara el caso de mi hijo. (Pero) no hay respuesta de nadie… como quien dice no han avanzado nada; todo está igual en la Fiscalía (General de la República).

La Seido estaba a cargo de la investigación, ¿cómo pasó a la FGR?

AJH.- A petición de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y de la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), el Gobierno federal le quitó el caso a la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada) para que no quede impune, pero hasta ahorita no ha habido nada. Nuevas versiones, nuevas líneas… todo está igual, no avanza; esos son los acuerdos a los que llegamos. Casi todos se han cumplido, falta la calle pero el domingo (hoy) queda. El nombre de la calle ya la habíamos peleado desde hace mucho y ya parece que ahora sí va a quedar.

¿La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha tenido contacto con usted recientemente?

AJH.- Sí, de hecho estos acuerdos que logramos fue por el apoyo que ellos nos dieron y cuando es necesario se comunican conmigo las dos, pero la Comisión Nacional de Búsqueda muy rara vez y esos son los que están encargados del caso de mi hijo. Están buscando según ellos, aunque no ha habido resultados y es que son mucha gente que tiene hijos perdidos, familias perdidas… y es una estadística de todo el montón de desaparecidos que hay en México.

¿Tiene algún mensaje para el presidente Andrés Manuel López Obrador?

AJH.- Está estancada la investigación, pero esto se dio desde el 2009. En el 2005 que desapareció mi hijo la entonces Siedo venía a la casa y me informaba las investigaciones que hacían, lo que hacían, y así estuvieron hasta 2009 que se estancó, y con López Obrador creyeron que habían encontrado información de Alfredo, pero no hubo respuesta satisfactoria y todo quedó igual.

Con el apoyo de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la SIP se lograron acuerdos.

Lo que queremos saber es dónde está nuestro hijo, dónde quedó… ya no queremos justicia, porque posiblemente los que hicieron esto ya no existan, ya han fallecido o ya no están aquí y pues ya son muchos años…18 años. Lo queremos es que nos digan, si llegan a saber algo, dónde quedó nuestro hijo o nos entreguen los restos de él, si es que todavía hay. Ya son 18 años. Si queda impune o no, ya estamos muy mayores para andar exigiendo tanta justicia… ¿para qué?, ¿qué nos va a quedar? Ni el recuerdo, porque también nosotros nos vamos a ir cualquier día. Ya no es la misma nuestra salud, no está igual.

En los acuerdos que pactaron, ¿se consideró alguna petición para el Gobierno del Estado?

AJH.- No, el Gobierno del Estado está trabajando de acuerdo con las peticiones que les hace llegar el Gobierno federal para que se cumplan los lineamientos; por ejemplo, la calle Primera que se pavimentó y que será nombrada “Alfredo Jiménez Mota”; ahí entró el Estado.

¿Cómo han sido estos 18 años para ustedes sin Alfredo Jiménez Mota?

AJH.- Con la unidad de los tres (padres y hermana de Alfredo), que hemos estado juntos, hemos tratado de llevarlo en el corazón y en la mente como si todavía estuviera vivo, no creer que él ya falleció.Para nosotros va a seguir vivo en nuestras mentes y eso nos ha ayudado mucho, porque no hemos caído en una depresión o una tristeza que nos lleve a la tumba más rápido. Nos tranquiliza que no lo han encontrado ni vivo ni muerto, eso nos da la esperanza de que todavía siga vivo. Mucha gente cree que él ya murió… a nosotros nos han dicho muchas cosas, como que lo mataron, pero también puede ser que esté vivo y mientras no nos digan nada de eso, no podemos decir que falleció. Eso nos ha conservado la serenidad. Aparte, mi esposa (Esperanza Mota Martínez) acudió a clases de corte y confección por más de seis años,eso le sirvió de terapia.

Las agresiones contra periodistas siguen, ¿tiene algún comentario al respecto?

AJH.- Ya deberían de parar esto con leyes más estrictas, se lo he clamado a las autoridades, les he solicitado que existan leyes más severas, que acepten la libertad de expresión, y no se ha cumplido. Cada año siguen apareciendo noticias de comunicadores que desaparecen o son asesinados; ahorita no sabemos hasta donde llegue la impunidad de las personas que hacen eso. Desde hace años pedí leyes más severas y estrictas y todo sigue igual… esperemos que con los cambios que están dándose en el Gobierno se haga algo para brindarles mayor seguridad.

¿Qué opinión tiene del trabajo periodístico actual?

AJH.- El periodismo estár estringido por todos lados: Por el lado del Gobierno y por el lado del crimen organizado… se sienten agredidos cuando un periodista escribe sobre ellos. Esto puede cambiar.