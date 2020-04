Quiere bolero que le den trabajo para salir adelante

Navojoa.- A un mes de la crisis provocada por el Covid-19, Ezequiel Vázquez, un bolero con discapacidad para caminar busca la manera de subsistir, pero expresa que no pide nada regalado, lo único que quiere es trabajo.



Mediante su cuenta de Facebook, el bolero, residente de la colonia Juárez de esta ciudad, dijo que desde hace un mes dejó de acudir al punto donde atendía antes de la contingencia de Covid-19 afectando su situación económica.



“Yo vivo de mi trabajo, nunca he pedido nada, pero si me regalan una despensa o un apoyo no lo voy a rechazar”, expresó, “pero lo que quiero es trabajo, me pueden traer sus zapatos aquí entre las vías del Ferrocarril y el Canal”.



En su silla de ruedas, Ezequiel ofrecía sus servicios en la esquina de la calle No Reelección y la avenida Vicente Guerrero, en el Centro de la ciudad, pero con la baja afluencia de personas se quedó sin ingresos.



“Fue idea de mi sobrina poner la publicación y gracias a Dios la gente respondió bien, me trajeron trabajo, son personas buena onda que como se dice se pusieron en mis zapatos”, expresó.



Desde las 08:00 horas y hasta la madrugada, de ser necesario, recibirá zapatos para bolear, aseveró, pues la necesidad de trabajar es mucha y requiere de ingresos para el sustento de su familia.



“Al número 6424268817 me pueden hablar si quieren traer sus zapatos a bolear o a limpiar, yo puedo recibirlos hasta la madrugada”, añadió, “les doy gracias a las personas porque gracias a ellas un día más tuve trabajo”.