Quiere Patricia Rodríguez llegar más alto en la gimnasia de trampolín

En una disciplina que requiere de talento y mucho valor, Patricia Fernanda Rodríguez es una de las sonorenses que empieza a despuntar en el plano nacional; por lo pronto, este viernes fue reconocida como la Gimnasta del Año en el Premio al Mérito Deportivo 2022 de EL IMPARCIAL.

La hermosillense estuvo cerca de subirse al podio en los pasados Nacionales Conade de manera individual, aunque logró coronarse en la modalidad de Trampolín por Equipos dentro de la categoría 15-16 años.

“Estoy muy contenta por mis resultados, emocionada, nerviosa, de todo. Le agradezco a mi familia el apoyo. Este 2023 espero dar mejores resultados que en los años anteriores.

“La competencia que más recuerdo fue una Olimpiada Nacional de 2021, donde gané el segundo lugar individual, porque creo que fue un parteaguas para mí”, recordó.

Patricia Fernanda también cosechó un segundo lugar en el Campeonato Estatal del año pasado, lo cual la deja todavía con margen de mejora para este 2023 que recién inicia para ella.

“Yo estaba en gimnasia artística antes, pero no me gustaba tanto, yo veía desde lejos cómo brincaban y me llamó mucho la atención saber qué se siente. Me gusta que tienes que tener mucho valor para hacerlo y lo lejos que he llegado, ya que no me imaginaba que iba a llegar hasta aquí”, mencionó.

GIMNASTA DEL AÑO

Patricia Fernanda Rodríguez Valencia

Edad: 16 años

De: Hermosillo