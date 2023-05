Quema de gavilla de trigo afecta a los cajemenses

CIUDAD OBREGÓN.- Muchas son las colonias que con el crecimiento urbano de Cajeme quedaron alrededor o muy cerca de zonas agrícolas, las cuales sufren de grandes afectaciones cuando es temporada de trilla por la quema de gavilla.

Tal es el caso de las colonias Las Fuentes, Las Espigas, Libertad y Residencial San Gabriel, que están ubicadas sobre la calle Jacinto López, mejor conocida como 300, entre la calle Kino y Michoacán, al Sur de Ciudad Obregón y que cada año en estas épocas sufren por el exceso de humo, cenizas, y el peligro de que el fuego llegue a sus viviendas.

Aun cuando este año no se han realizado quemas en los campos agrícolas alrededor de los asentamientos humanos antes mencionados, vecinos del área compartieron lo que han tenido que vivir año tras año, sin que ninguna autoridad haga algo al respecto. Guadalupe, habitante del fraccionamiento Misión San Gabriel, manifestó que otros años han pasado momentos de angustia al pensar que los incendios alcanzarán sus viviendas, debido al tamaño que alcanzan.

Es muy preocupante porque pareciera que el fuego pudiera terminar de este lado de las casas, el humo fue muy denso, no hay ningún tipo de precaución al hacer esto, no nos toman en cuenta de que estamos viviendo aquí, no les importa ni la salud, ni la contaminación”, subrayó.