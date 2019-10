¿Qué es y cómo puedo ganar dinero con el Forex?

Si les preguntasen ahora mismo cuál es el activo financiero que más dinero mueve diariamente, ¿qué responderían? Quizás se decantarían por alguna commoditie, como por ejemplo el petróleo, la sangre que alimenta al mundo mecanizado que habitamos hoy día los seres humanos. Otros puede que probasen suerte con los mercados internacionales de CO2, el derecho a contaminar que venden los estados y las empresas que han hecho los deberes cediendo su cuota de CO2 sobrante a quién no quiere o no puede ser tan eficiente.



En ambos casos estarían equivocados, el mercado más grande, que mueve volúmenes monetarios de 400 billones de dólares diarios es el del Forex, abreviatura de Forex Exchange, mercado internacional y descentralizado en el que se negocian las divisas de los distintos países.



Si compramos moneda extranjera cuando está baja, con la perspectiva de que va a subir, por ejemplo los mismos euros, que se han devaluado mucho desde que comenzó la crisis mundial, y la vendemos cuando suba, habremos ganado la diferencia entre el precio que pagamos cuando estaba cotizando a precios bajos y el precio al que la vendimos, cuando su cotización ya había subido lo que consideramos prudente.



La mayoría de los operadores de Forex son grandes entidades financieras, por razones evidentes de disponibilidad financiera, pero, al poder operar divisas también a través de CFDs, lo cierto es que realmente no necesitamos mucho capital inicial para empezar a operar. Eso sí, las posibilidades de perderlo son aún más altas al tratarse de productos financieros que implica un riesgo alto. La mayoría de las minoristas acaban perdiendo dinero, se calcula que solamente alrededor del 30% de las cuentas que se abren son rentables, lo que no quita que al menos nos informemos más sobre el tema, de hecho, hay quién ha convertido el operar en Forex en su profesión.



Por otra parte, las nuevas tecnologías han acercado a todos aquellos que quieran poner a prueba sus conocimientos la posibilidad de ganar un dinero extra, y el Forex es solo una más entre tantas.

Eso sí, durante esta década que estamos cerca de despedir se ha popularizado muchísimo entre minoristas de todo el mundo, y por supuesto Hispanoamérica, una de las regiones del mundo que más ha crecido en general durante los últimos lustros, no iba a ser una excepción.



Trading con Forex



Evidentemente, un mercado que mueve tanto dinero es de por sí muy volátil, por lo tanto, es necesaria una gran experiencia en este tipo de mercados antes de plantearnos hacer trading en Forex. Si nos decidimos finalmente a dar el paso disponemos de multitud de operadores online, llamados brókeres, mediante los cuales realizar nuestras operaciones financieras, como, por ejemplo, iForex.



Aunque el Forex es con mucha diferencia el mercado más grande, en la mayoría de las plataformas dispondremos además de la posibilidad de hacer trading con materias primas, acciones o las tan de moda criptomonedas, entre otros instrumentos financieros.



Además, muchos brókeres también ofrecen una versión ligeramente simplificada de su plataforma web para celulares en forma de app.



¿Qué ventaja nos ofrece operar mediante una app instalada en nuestro celular en vez de hacerlo mediante el programa previamente instalado en nuestro ordenador? Sobre todo la inmediatez y la movilidad, evidentemente no siempre vamos a tener a mano nuestro ordenador personal, pero rara es la persona que no lleva su celular en el bolsillo. Si somos de los que les gusta estar al día de la actualidad económica sin duda cazaremos muchas oportunidades al vuelo. Es ahí donde el tener la app instalada en el celular, preparada para que realicemos en pocos segundos nuestra operación, marcará la diferencia con aquellos que simplemente esperan para que termine la jornada, llegar a casa y realizar las operaciones planeadas.