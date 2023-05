Puerto Peñasco: Hombre es atropellado mientras vendía flores

Puerto Peñasco.- Pablo José Ruiz Burrola, de 17 años, fue atropellado en Puerto Peñasco mientras vendía flores en la calle para apoyar a su familia, y actualmente se encuentra hospitalizado y en estado de gravedad en el Hospital Infantil del Estado.

Estaban Ruiz, quien es hermano de la mamá del joven, y uno de los tutores del menor, comentó que debido a sus heridas, y las diferentes cirugías y procedimientos que le han hecho, ha perdido mucha sangre.



Hasta el momento, y desde que fue trasladado el pasado domingo 14 de mayo, ya le han puesto 4 unidades pero no han logrado normalizar su anemia, por lo que podría necesitar más transfusiones.



En este esté momento (hoy) el niño esta en cirugía, y estamos necesitando donadores de sangre, por que por la perdida que tuvo con sus heridas ya sufre de una anemia muy fuerte.

Los doctores nos dijeron que tuvo una hemorragia interna, y se le colocó un ajustador en su pierna para estos días porque trae quebradura de fémur, además estuvo más de una semana en coma inducido, y apenas despertó antier”, describió.



Debido a que la familia es originaria de Puerto Peñasco y Caborca no conocen a nadie que pueda donarles las unidades en la capital.

Esteban pide que le ayuden con este proceso, pues cree que su sobrino puede necesitar más transfusiones antes de recuperarse por completo, y no quiere que el Hies le niegue ese servicio al no poder pagarlas.



EL INCIDENTE

Fue la madrugada del pasado domingo, 14 de mayo, cuando Pablo José fue arrollado por el conductor de una camioneta a exceso de velocidad, el cual iba bajo el influjo de alcohol e intoxicado con benzodiacepinas.



Según el mismo informe policiaco de esa comunidad, dicha unidad también había sido involucrada en otro atropellamiento en la colonia Obrera, del cual al parecer se encontraba huyendo, cuando sucedieron los lamentables hechos relacionados con el menor.

¿Cómo ayudar?

Si pueden ayudar con donaciones de sangre a Pablo José y su familia, pueden acudir a donar sangre de cualquier tipo al Hospital Infantil del Estado, o bien, comunicarse al teléfono 638 380 2958 para mayor información al respecto.