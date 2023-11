Provoca sequía en Sonora baja ocupación del hato ganadero

HERMOSILLO, Sonora.- A un 50% caerá la ocupación del hato ganadero que tenían en 2018, entre diciembre y enero, por la sequía que enfrentan los 72 municipios del Estado, pronosticó el director de Comercialización de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

Jesús Ancheta Molina recordó que en 2020 los productores se enfrentaron a una sequía severa, pero estuvo focalizada en algunas regiones y la actual es generalizada, lo que ha llevado a los ganaderos a vender sus animales en las subastas a precios bajos.

El ganadero primero defiende su ganado, está muy crítica la situación porque muchos no tienen pasto, no hubo captación de agua, los aguajes no se recuperaron, entonces, sí está crítico en la cuestión de pasto y escasez de agua en algunas regiones”, externó.