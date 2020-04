Proponen restringir venta de gasolina por alerta sanitaria

HERMOSILLO, Sonora.- Programar la compra de alimentos y pago de servicios, así como sancionar a quienes lleguen a Sonora y no guarden la cuarentena por catorce días, además de cancelar incluso obras en construcción, son algunas de las ocho medidas aprobadas por el Consejo Estatal de Salud, las cuales exhortaron a cumplir a los tres niveles de Gobierno de manera inmediata.



El consejo exhortó a las autoridades competentes la aplicación de las medidas de manera inmediata, incluyendo la restricción de venta de combustible a vehículos de actividades no esenciales, y de ser posible a la población en general para reforzar la estrategia “Quédate en casa”.



Todas las medidas se aprobaron por el Consejo Estatal de Salud medidas más fuertes para evitar contagios de Covid-19 en la población, debido a que las estrategias implementadas no han logrado los resultados esperados, mismas que todos los ayuntamientos de Sonora deberán poner en marcha.



El director de Hospitales de Salud Sonora, Clemente Baltierra, presentó y fue autorizado el Plan Operativo Integral de Atención Médica y Reconversión Hospitalaria, el cual contempla como Plan A, utilizar hoteles, casas o salones de la entidad como centros de atención Covid, mismos que serán arrendados por la Secretaría de Hacienda y bajo las condiciones de estricta seguridad médica.



Al estar Sonora en la fase 2 de la pandemia se aprobó aplicar el ordenamiento legal y sanciones a casos y contactos que no guarden cuarentena y aislamiento por catorce días; sanciones a personas que ingresan a Sonora y no guardan cuarentena por catorce días; prohibición inmediata de todas las actividades recreativas al aire libre; cerrar parques, plazas, lugares turísticos y similares; cancelación de obras en construcción (excepto hospitales, carreteras e infraestructura esencial); prohibición de la venta de alimentos en lugares turísticos o sitios de concentración; cierre completo de negocios e industria no esenciales y la programación de la compra de alimentos y pago de servicios mediante una estrategia semejante al "Hoy no circula" o con horarios, utilizando las credenciales del INE, por ejemplo.



Debido a las proyecciones de evolución de la epidemia, el Consejo Estatal de Salud también acordó exhortar a los H. Ayuntamientos la aplicación de las medidas necesarias para restringir el desplazamiento y/o movilidad de la población en los Municipios del Estado, atendiendo a las características prevalecientes en cada municipio.



Estas medidas son cerrar centros recreativos, parques, jardines, espacios públicos, playas, campos o lugares para correr o hacer deporte y en general cualquier lugar público al aire libre; implementar retenes para disuadir y disminuir el tráfico así como cerrar el 100% de los establecimientos no esenciales.



Igualmente se aprobó la utilización de helicópteros, patrullas y/o cualquier otro medio equivalente para reforzar la estrategia “Quédate en casa”, mediante la disuasión nocturna y diurna de ciudadanos en calles y lugares públicos.



En respuesta a la petición de la C. Presidenta Municipal de Hermosillo, Célida López que contempla decretar el resguardo domiciliario de la población, los integrantes del Consejo autorizaron por unanimidad que en el ejercicio de las facultades del Municipio se realicen las acciones necesarias, para restringir e inhibir las 24 horas el tránsito de vehículos y personas en la ciudad de Hermosillo y todos los municipios del Estado.



El Consejo Estatal de Salud hizo un exhorto general para que todos los sectores de la sociedad se concienticen y asuman su responsabilidad, ya que en los modelos predictivos presentados se desprende que de no acatarse las disposiciones preventivas, existe el riesgo de que la pandemia se vuelva incontrolable, afecte la salud de miles de sonorenses e incluso comprometa su vida, como ha ocurrido en otros países que han actuado irresponsablemente.