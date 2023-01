Prohibir cigarro lo hace más atractivo para jóvenes, señalan especialistas de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Aunque todo esfuerzo para evitar el consumo de tabaco es bueno, la prohibición nunca va a ser el camino adecuado, ya que lejos de reducir el consumo del producto, lo hace más atractivo para los jóvenes, y crea nuevos campos de delincuencia, opinaron médicos especialistas en Hermosillo.

"Evidentemente el fumar no es bueno para la salud, es algo dañino, sabemos que afecta al pulmón, y aunque muchas de las personas que fuman, no van a desarrollar cáncer de pulmón, los que sí lo hacen, en el 99% es por el cigarro definitivamente.

El especialista destacó que aunque en estos momentos no se está prohibiendo el cigarro, crearles una dificultad para obtenerlo no es el camino adecuado para ayudar a un adicto a dejar de fumar, sino educarlos y mostrarles los efectos dañinos de esta sustancia, de una manera efectiva.

"Creo que la idea de quitarles un derecho a los fumadores de poder decidir sobre su cuerpo no es bueno, todo lo que el Gobierno haga para decidir sobre tu cuerpo está mal, porque debe haber libertad de cada uno de nosotros para elegir qué hacer con nuestro organismo.

Estoy consciente que fumar es mala idea, pero creo que valdría la pena mejor dar información a los jóvenes, porque si se les da información clara, constante y real acerca de los beneficios de no fumar, o de las consecuencias de sí hacerlo, las personas optan por hacerlo, es algo comprobado", afirmó.

Michell Martínez Bañuelos, médica neumóloga pediatra, concordó con Monteverde en que la prohibición no ha sido un camino efectivo para disminuir el consumo de narcóticos, de ningún otro tipo.

Por el contrario, puede que eleve el consumo en jóvenes y adolescentes, quienes vean en el cigarro una nueva atracción, porque está prohibido.

"Ninguna política prohibicionista ha demostrado funcionar a lo largo de la historia, entonces más que simplemente prohibirlo, debe haber una gran campaña de concientización; la medida más eficiente de que esto funcione y tenga un impacto en adolescentes y jóvenes, es explicarles el porqué no debería de fumar.

No porque no lo puedan ver en una tienda, quiere decir que los jóvenes no van a hacerlo, tan es así que obviamente en México tiene prohibida la venta de cigarros a menores de edad desde hace años, y aun así se sigue dando", señaló.