Programa Impulsa México pretende sembrar el basquetbol en mujeres hermosillenses

Después del éxito obtenido en otras regiones del País, el programa Impulsa México llegará este miércoles a la capital sonorense con la intención de seguir sumando niñas y mujeres a la práctica del basquetbol.

El evento tendrá lugar en la Unidad Deportiva del Sindicato de Trabajadores del IMSS, en la colonia Pueblitos, donde a partir de las 8:00 horas se abrirá una clínica que incluirá prácticas, juegos y pláticas con destacadas jugadoras hermosillenses como Martha Tapia, Crystal Castillo y Beatriz Zazueta.

En el lugar estarán como invitadas las estudiantes de la Escuela Primaria Rafael Santacruz Reyes, quienes tendrán la oportunidad de conocer una opción deportiva más y tener un seguimiento, en caso de que les interese seguir practicando el basquetbol.

Este evento fue anunciado este martes de manera oficial ante los medios, con la presencia de Cristóbal Vargas, director de Ademeba Sonora; Karina Ojeda, comisionada nacional de Impulsa México; María de Los Ángeles Barrón, directora de la Primaria Rafael Santacruz, y la jugadora Martha Tapia.

 

“La verdad me da mucho gusto que en Sonora estamos siendo pioneros de actividades como estas, para que las niñas se den cuenta de que el trabajo y el esfuerzo tienen frutos. El deporte te puede dar muchas cosas en esta vida, lo digo yo que he sido testigo y que lo he vivido.

“Los frutos no nada más se quedan en la cancha, sino afuera también por medio de amistades, los viajes, experiencias, hasta educación, que a final de cuentas es a lo que deberíamos aspirar también”, comentó Martha Tapia.

Las interesadas en formar parte del evento deberán estar presentes en la Unidad Deportiva de la colonia Pueblitos a las 8:00 horas. La actividad finalizará a las 12:00 del mediodía.