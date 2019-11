Presupuesto estatal 2020 no es como se esperaba: CPA

HERMOSILLO, Sonora.- El presupuesto estatal 2020 no es como se hubiera esperado, aseguró la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, pues no están etiquetadas obras que están inconclusas.

La mandataria dijo que a pesar del esfuerzo que hizo para que el Estado ejerciera un presupuesto más elevado, no se logró, pero confía en que se pueda hacer algo, pues hasta el viernes próximo se aprueba el presupuesto federal.

No hay nada peor ni una peor inversión y dinero tirado a la basura que no se termine la obra. No solo es que se termine la obra del hospital porque no es la única, hay muchas obras que están inconclusas.