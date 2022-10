Presentarán Gobierno Estatal y Federal a John Kerry el potencial de Sonora en litio

HERMOSILLO, Sonora.- El potencial de litio que tiene Sonora, así como de convertirse en un espacio de licuefacción de gas natural y el avance de los proyectos en materia de energía renovable, presentarán los gobiernos federal y estatal a John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el Clima.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño, en conferencia de prensa, informó que en la reunión que sostendrán el viernes él será el encargado, como anfitrión, de darle la bienvenida al representante del presidente de EU, Joe Biden; así como al presidente Andrés Manuel López Obrador y demás participantes vinculados al Plan Sonora de Energías Renovables.

Detalló que se va a presentar el Plan Sonora de Energías Sostenibles y se hará una evaluación con los avances que llevan con la intervención del director de LitioMx, Pablo Taddei; Francisco Acuña, por parte del Gobierno estatal; la titular de Conacyt, María Elena Álvarez y Manuel Bartlett, director de CFE.

No exagero, se los digo: El Plan Sonora de Energías Renovables puede representar un antes y un después en la economía del Estado, por eso me he aplicado de manera personal en todo lo que involucra a este tema”.

“Pablo Taddei, en su condición de titular de LitioMx, presentará los avances que en este momento tenemos para la explotación del litio en el Estado. Manuel Bartlett, los avances en la planta solar de Puerto Peñasco y los nuevos proyectos que tenemos en puerta en el Estado, proyectos para la generación de energía fotovoltaica”, subrayó.

El coordinador del Grupo de Trabajo Operativo del Gobierno del Estado, Francisco Acuña, hablará sobre la electromovilidad , mientras que María Elena Álvarez informará sobre los avances en la investigación y tecnología para el aprovechamiento del litio en Sonora.

“Estamos en términos tecnológicos ‘del otro lado’, porque ha habido mucha propaganda de que el litio de Sonora, como tiene arcilla, es muy sucio y que no tiene capacidad del mercado, que es muy sucio para procesarlo y no es atractivo económicamente… pues no, cuesta exactamente lo mismo limpiar una tonelada contaminada con arcilla que una tonelada con otros materiales o con otros minerales”, aclaró.

AMLO VISITARÁ COMUNIDADES YAQUIS

El gobernador Alfonso Durazo Montaño adelantó que durante su estancia en Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador acudirá el sábado a las comunidades yaquis para hacerles entrega de 29 mil hectáreas y de ahí se trasladará a Navojoa, donde aprovechará para revisar los avances de otros planes.