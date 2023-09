Presentan cartel oficial para función de box "Los Más Duros"

Con una cartelera de 16 peleas profesionales, fue como fue anunciada este jueves oficialmente la función de box “Los Más Duros”, a celebrarse el próximo sábado en la Arena Sonora de Hermosillo.

Durante la conferencia estuvieron presentes peleadores como Yahir Frank, Óscar Ortega, Julio Barraza, Aarón Ruiz, José “Chocolatito” Soto, Camila Zamorano y Jandell Caballero, quienes encabezarán la representación sonorense en esta velada de Coliseo Boxing Promotions.

El combate estelar de la noche será un duelo entre tijuanenses, ya que Dubiel Sánchez (20-1-2, 15 KO’s) y David Moreno Potrero (15-0-1, 9 KO’s) chocarán a 10 asaltos en la división Superligero.

Con un récord de 13-0 y 10 KO’s, el cajemense Yahir Frank estará exponiendo su invicto ante el regiomontano Héctor “Ratón” Robles (12-5-2, 5 KO’s); en una pelea a 8 rounds en peso Mosca que está agendada como la coestelar.

“Yo lo visualizo como ‘lo que venga’, al que me pongan, nomás es cuestión de que me den la oportunidad y voy a estar para el tiro. Primero que nada trataré de no defraudar a mi gente de Sonora y mi gente que viene de Obregón, que va a asistir, y tratar de darle un gran espectáculo a toda la gente”, comentó Frank.

La función dará inicio a partir de las 16:00 horas con peleas de exhibición, pero será a partir de las 17:00 cuando se pongan en marcha los combates profesionales; los cuales podrán ser vistos de 18:00 a 21:30 horas por la señal de ESPN. La transmisión de Azteca 7 empezará una vez finalizado el partido de la Selección Mexicana de Futbol (aproximadamente a las 21:00).

 

YAHIR FRANK QUIERE AL ‘REY’ MARTÍNEZ

A falta de llevarse la victoria este sábado en Hermosillo, el pupilo de Alfredo Caballero afirmó estar listo para los grandes combates internacionales; sin embargo admitió que una pelea que le gustaría tener próximamente sería contra el capitalino y actual campeón mundial Mosca del CMB, Julio César “Rey” Martínez.

“Me gustaría pelear con ‘Rey’ Martínez, porque sería una pelea de choque y más que nada entre mexicanos; siento que sería un espectáculo una pelea de esas. Yo me defino como un fajador tipo Mike Tyson, así, aguerrido, que le da puro para adelante”, expresó.

Los boletos para la función ya están disponibles en la plataforma de Xticket.mx, así como en las instalaciones de Coliseo Boxing Club (Almada y Veracruz, Col. San Benito).