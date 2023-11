Precio del huevo se mantiene en Sonora a pesar de que se reporta baja producción 

HERMOSILLO, Sonora.- El precio del huevo en las tiendas de abarrotes se ha mantenido estable a pesar de los reportes de baja producción, mencionaron vendedores de Hermosillo.

María de los Ángeles Miranda, encargada de abarrotes “El Vaquero”, ubicado en la colonia Miguel Hidalgo, señaló que, aunque ha percibido un alza, siempre busca los precios que le sean más convenientes para vender.

A donde voy sí me dan precio y me sale la cartera a 70 pesos, hay veces que sí se elevan pero yo como abarrotera tengo que estar buscando precios, si lo veo que está muy caro no lo compro”, dijo.