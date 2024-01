Porcicultores de Sonora se declaran en crisis; cierran 15 granjas

HERMOSILLO, Sonora.- Por la caída en el precio de exportación en un 20%, en el valor del dólar, el “dumping” en las importaciones de Estados Unidos, la apertura al mercado de Brasil y el encarecimiento de los granos, los porcicultores en Sonora se declararon en crisis.

Manuel Santini Ibarra, presidente de la Unión Ganadera Regional de Porcicultores de Sonora, reveló que en el 2023 cerraron 15 granjas en la entidad al no resultarles rentable mantenerse en la actividad y de mantenerse esta tendencia económica, se sumarán otras más.

Hay más de 15 granjas que ya se retiraron de la porcicultura y ahorita se están dedicando a rentarlas. Eran alrededor de 40 empresas y ya cerraron sus puertas 15 y la tendencia es que sigan cerrando o cambien de mano hacia las grandes empresas”, apuntó.

En diciembre, dijo, no aumentaron los precios del cerdo como se ha realizado de forma histórica cada año y eso agravó aún más la situación que enfrentan los porcicultores en la actualidad principalmente el excesivo volumen de importaciones, principalmente de Estados Unidos y con costos por debajo.

“Estados Unidos busca eliminar a los productores mexicanos, vamos a perder rentabilidad, ya tenemos pérdidas y obviamente no vamos a aguantar toda la vida. Los precios de ‘dumping’ (por debajo del costo) no están aprobados en el Tratado de Libre Comercio pero México no ha querido defenderlo”, indicó.

El 80% del producto que exportan, dijo, es enviado a Japón y el 20% restante a Estados Unidos, quienes han mantenido precios por debajo del normal hasta en un 20% aunque en el precio final al consumidor no se ha reflejado aún porque queda entre el industrial y el último distribuidor.

Mencionó que otro factor que ha golpeado al sector es la apertura al mercado de Brasil, pues es conocido mundialmente como el vendedor de carne de cerdo más barato en el mundo porque disponen de granos a más bajos precios, y eso representa el 75% del costo.

“Estamos en un periodo de crisis muy fuerte desde el 2023 por varios factores, estamos perdiendo nuestras granjas, nuestros negocios y el consumidor final ni cuenta se ha dado porque los precios del puerco no se han reducido, se han mantenido”, subrayó.