Por una actividad sin riesgos

Como cualquier actividad productiva la construcción no está exenta de riesgos de seguridad, tanto para los trabajadores directos como para las personas que de manera indirecta se ven involucradas en la obra.

Pero para prevenir accidentes, tanto de salud como de higiene y de seguridad, las leyes mexicanas tienen normas específicas, como la NOM-031-STPS-2011 de construcción que establece las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.

El reglamento, que es supervisado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), define los lineamientos como obligaciones para el patrón, de los trabajadores, seguridad por tipos de obra, selección de equipo de protección, trabajo en distintos espacios, entre otros.

Plan por rubros

Las autoridades, en la intención de reducir los riesgos y que haya un proceso de organización, coordinación, seguimiento y control, emiten recomendaciones por áreas para una administración efectiva de la seguridad y salud laborales.

Estas recomendaciones se refieren a las funciones que se deben ejecutar a sabiendas de que la estructura de organización tendrá diversas alternativas para conformarse dependiendo de la obra y la empresa que ejecute el proyecto.

Primero figura la organización, que se refiere a los aspectos relacionados con la estructura humana, la comunicación, jerarquía y funciones de quienes implementarán las medidas de prevención y seguridad laborales.

La coordinación son aquellas actividades que vinculan las funciones y recursos de la empresa para las acciones preventivas y, por último, el seguimiento y control que trata de la observación y registro de la oportuna y correcta ejecución de las actividades de seguridad.

¿Qué riesgos hay?

En una construcción hay todo tipo de riesgos, desde un simple clavo tirado en el piso, hasta cables de electricidad sueltos, por mencionar los más básicos.

Para garantizar la seguridad de los trabajadores se deben utilizar vallas y señalizaciones, delimitar zonas de circulación para vehículos, maquinaria e instalaciones provisionales como vestuarios y servicios de higiene para trabajadores, entre otros.

Reglas básicas

- No almacenar materiales al filo de bordes o excavaciones.

- En ninguna circunstancia dejar herramientas o materiales estorbando el paso.

- No permitir fumar ni líquidos inflamables en la zona de trabajo.

- Si son trabajos a más de 3.5 metros de altura, realizarlos con protecciones especiales como redes, cuerdas y cinturones de seguridad.

- No trabajar en andamios cuando haya vientos fuertes.

- Cubrir con madera o metal los huecos horizontales, en caso de existir.

- Asegurarse de que la herramienta que se esté utilizando sea la adecuada para el trabajo.

- Procurar tener a la mano un botiquín de primeros auxilios.

Fuentes: STPS/KeObra.com.