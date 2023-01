¿Por qué prefieren cruzar debajo del puente de Unison?

HERMOSILLO, Sonora.- Malos olores y presencia de indigentes son los problemas que los estudiantes de la Universidad de Sonora señalan que los hacen evitar cruzar por el puente peatonal que conecta el alma máter con el Hospital General del Estado.

Elizabeth, estudiante de la Unison, mencionó sentirse insegura al tomar el puente, por lo que prefiere pasar por debajo de él, aunque ello implique ponerse en riesgo por los automóviles en constante movimiento.

En lo personal para mí hay muy mal olor abajo y se me hace inseguro que haya muchas personas indigentes ahí, no me gusta, además el camino del puente se me hace bien largo”, expresó.