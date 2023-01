Por desaparición del Dr. Ríos en Obregón realizan plantón; intentaron extorsionar a familiares

CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- Familiares, compañeros y amigos del doctor Carlos Ignacio Ríos Basurto, que se encuentra desaparecido desde el pasado 17 de enero, realizaron un plantón en el discóbolo de la Laguna del Náinari para exigir a las autoridades su pronta localización.

Portando pancartas con leyendas como; “Tú salvaste mi vida”, “Amigo regresa, te extraño”, “La sociedad te necesita”, y otros, el grupo de manifestantes de más de 100 personas, se mantuvo por alrededor de una hora en el lugar informando a quien por ahí pasará sobre la desaparición del joven de 29 años de edad.

Con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos, utilizando un megáfono, su hermana Jacqueline, compartió que piden apoyo de la sociedad para poder localizar a su hermano, quien solo se ha dedicado a servir a la sociedad.

Aunque han tenido acompañamiento de la Fiscalía de Sonora y las autoridades del IMSS, resaltó, no dejarán de alzar la voz hasta poder localizarlo, y que la noticia de su desaparición escale y suene en todos lados.

Refirió que han intentado extorsionarlos con falsa información en varias ocasiones, por lo que también hacen un llamado a la ciudadanía a no jugar con el dolor de una familia y no replicar este tipo de situaciones.

Armando, padre de Carlos, mencionó que se encuentran desesperados ante la incertidumbre de qué pasó con su hijo, por lo que exhorta a la sociedad a tener empatía con las familias de los desaparecidos para ayudar a dar con ellos.

No debemos de caer en conformismos, en que ya no está y no es nada mío y dejar solas a las personas que están enfrentando esta situación, que las autoridades sean empáticas, nos debemos apoyar en las búsquedas, es muy feo andar buscando y no contar con apoyo”, subrayó.