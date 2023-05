Policías advierten que tomarán tesorería si no llegan a acuerdo con el Ayuntamiento en cuanto a la jubilación

Navojoa.- Desesperados porque no han llegado a acuerdos con el Ayuntamiento de esta ciudad por el tema de sus jubilaciones, policías activos contemplan subir de tono a sus manifestaciones y tomar Tesorería, manifestó Víctor Manuel Ponce Ríos.

El policía con 31 años de servicio indicó que la propuesta de las autoridades municipales es pensionarlos pero los elementos piden la jubilación por parte del mismo Ayuntamiento.

En la desesperación por hacer valer sus derechos, advirtió, los elementos acompañados de sus esposas e hijos tomarán Tesorería, aunque no reveló la fecha.

No diremos cuando porque si no se van a preparar para bloquearnos, si lo vamos a hacer con nuestras familias”, reiteró, “tenemos hijos, yo tengo un niño que es especial y ocupa tratamiento pero el Ayuntamiento está servicio solo servicio médico no está pagando las aportaciones y nos cuesta dinero”.