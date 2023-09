Podrán restaurantes de Sonora contar con áreas para fumadores

HERMOSILLO, Sonora.- Un total de 45 amparos individuales y colectivos suman restauranteros del Estado contra el reglamento para el control del tabaco, por lo que podrán operar con áreas especiales para fumadores, dijo Manuel Lira Valenzuela.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), detalló que este amparo permitirá a los establecimientos operar de forma regular sin recibir sanciones.

Este amparo protege a establecimientos, que en su momento hicieron inversiones para el área de fumadores, el reglamento prohíbe la venta de alimentos, bebidas y entretenimiento en área de fumadores en restaurantes”, expresó.

El pasado 16 de enero entró en vigor la modificación al reglamento de la Ley General de Tabaco, donde establecía, para el caso de restaurantes, que estos no podían ofrecer bebidas y alimentos en áreas para fumadores.

Restauranteros, a través de la Canirac nacional, comenzaron un amparo colectivo para que se les permitiera operar con áreas para fumadores donde pudieran también consumir alimentos y bebidas.

Se han otorgado suspensiones temporales, definitivas y ahora el amparo definitivo para algunos establecimientos, mencionó, pero aún existe la posibilidad de que más restauranteros se sumen.

REVISIONES Y MULTAS NO TARDARÁN: CANIRAC

Hasta el momento la autoridad sanitaria no ha realizado recorridos de vigilancia y verificación del nuevo reglamento, pero este incluye sanciones cuantiosas y hasta el cierre de establecimientos en caso de no cumplir con las disposiciones.

“No tardan en iniciar estas revisiones, donde no se permita fumar y comer, vienen multas cuantiosas e incluso el cierre de los negocios. No ha tenido tanto efecto lo de amparos porque no han empezado a aplicar el reglamento, en el momento que lo hagan van a buscar un amparo”, indicó, Manuel Lira Valenzuela.

La Canirac invitó a restauranteros que, aunque no estén afiliados a la cámara, se acerquen para solicitar información para llevar a cabo este proceso de amparo contra el reglamento.