Plan de Justicia Yaqui: Más de 15 mil millones de pesos se han invertido en obras

GUAYMAS, SONORA.- Un 80% de avance general presentan los 20 diferentes acuerdos dentro del Plan de Justicia Yaqui que incluyen derecho al agua, vivienda, tierra y territorio, salud, bienestar general, educación y otros, informó Adelfo Regino Montes.

En la visita número 25 a Sonora del presidente Andrés Manuel López Obrador, acompañado del gobernador Alfonso Durazo Montaño, el Director General del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) expresó que en total, hasta el momento, se han invertido 15 mil 441 millones de pesos en diversas obras que se han realizado dentro del plan.

Entre los trabajos que sobresalen dentro de este proyecto, expuso, está la construcción de caminos artesanales en Tórim, Rahum y Loma de Guamúchil.

Además, resaltó la instalación y puesta en marcha de la Universidad del pueblo yaqui, que actualmente alberga a 221 alumnos en tres licenciaturas y una ingeniería, seis unidades médicas rurales, cinco casas de salud y el hospital rural de segundo nivel, que en días pasados dio inicio en Vícam Switch.

También, señaló, se instalaron en cada cabecera de poblado comedores indígenas, viviendas, polideportivos, así como su electrificación, además de que próximamente se tendrá acceso a agua potable.

Dentro de este ejercicio, hasta el momento, manifestó, han regresado a la etnia yaqui al menos 51 mil 202 hectáreas.

Así como, agregó, se brindaron 510 millones de pesos en apoyos a la actividad agrícola, pesquera, artesanal, entre otras; y una inversión de 36 millones de pesos para el ejercicio del gobierno tradicional de los ocho pueblos yaquis.

De igual forma, se regresaron 24 objetos sagrados pertenecientes a la tribu y que estaban en posesión de Suecia, con un valor de 500 mil pesos.

El Plan de Justicia Yaqui lleva un avance importante, apuntó el Director General del INPI, pero quedan algunos pendientes, entre ellos, la firma de transferencia de la infraestructura del Distrito de Riego 018, la firma del título de derecho a agua, planteamiento con relación al caudal ecológico del Río Yaqui y regularización de 7 mil 887 hectáreas, posesión de Loma de Guamúchil.

Añadió que tienen el compromiso de concluir algunos de los pendientes en diciembre y todo el plan de justicia en un máximo de cinco meses.

Aun cuando la rehabilitación y modernización del Distrito de Riego 018 lleva un avance general del 54%, en dos semanas podría ser transferido a la etnia yaqui, informó Aarón Mastache Mondragón.

El subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola, manifestó que este Distrito de Riego será el primero que se realiza para una tribu indígena y administrado por la misma.

“El último componente no se refiere a obra, pero es una tarea y una demanda muy importante que es la transferencia del Distrito de Riego, hemos venido trabajando de manera coordinada con el pueblo yaqui para hacer la transferencia”, externó, “nos hemos puesto de acuerdo para la firma del título de transferencia, faltan algunos detalles que en una semana o dos podemos concluirlos y tener finalmente este título y que ellos administren su propio distrito”.

Explicó que ya existía una parte de 23 mil hectáreas denominadas colonias yaquis, la cual fue rehabilitada y que se añadieron 38 mil hectáreas nuevas de superficie de riego.

Además, mencionó se está construyendo una nueva ventana para obtener mayor cantidad de agua en él represo del Chiculi, el cual lleva un avance del 93% y se planea concluir en diciembre.

Se están realizando nuevas zonas de riego que llevan un 10% de construcción en Loma de Guamúchil, Loma de Bácum, Vícam, Tórim y que próximamente empezarán en Pótam, y para fin de año en Rahum y Belem.

La inversión total de este proyecto es de 9 mil 900 millones de pesos, precisó, y se espera tener todo concluido para el mes de mayo de 2024.

Agregó que el funcionamiento de este Distrito quedará en manos de profesionistas, hombres y mujeres de la etnia yaqui, quienes ya fueron evaluados y son capaces de realizar esta labor.

REGISTRO DE DESAPARECIDOS FUE ALTERADO: AMLO

El Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas fue alterado por ex funcionarios que buscaban afectar su Gobierno, aseguró Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa que ofreció ayer en Ciudad Obregón.

El Presidente de México, acompañado por el gobernador Alfonso Durazo y funcionarios federales, compartió que la cifra de más de 126 mil desaparecidos que existe en el País desde 1962 a la fecha no es real y está muy por encima de la realidad que vive México en esa problemática.

No es nada más que hayan alterado los padrones de desaparecidos, no es cierto que haya 126 mil desaparecidos, no es cierto, y lo vamos a probar, porque hemos hecho un censo casa por casa y los desaparecidos se han encontrado y de manera muy irresponsable y de mala fe salían a decir que había 120 mil desaparecidos.

Externó que el actual Gobierno está uniendo todos los esfuerzos para encontrar las pruebas y demostrar lo antes mencionado y realizar un nuevo censo de desaparecidos que otorgue una cantidad verdadera y oficial.

“Vamos a demostrar de que el censo no estaba bien manejado y que no era nada más ineficiencia, sino que había una intención de afectar al Gobierno que represento, así de claro ya ven que no me gusta andarme con rodeos, todo lo vamos a aclarar”, resaltó.

Karla Quintana, ahora ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, y otros que estaban manejando ese registro forman parte de una organización supuestamente independiente que es de derecha y que no sabe cómo llegaron a su Gobierno, subrayó.

Los resultados del nuevo censo, recalcó, podrían presentarse en aproximadamente en un mes más con el que se demostrará que el registro no estaba bien manejado.

“PLAN CON MAÑA”

AMLO acusó que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, tenía un “plan con maña” para no entregar los 15 mil mdp para ayudar a los damnificados de Acapulco o si tenía la intención, pero los intereses creados la sometieron.

“Me envió hasta un oficio la presidenta de la SCJN, una de dos: O era un plan con maña de decir sí, pero, este, vamos a aprobar los amparos, o ella si tenía o tiene esa intención (dar los recursos), no pudo porque los intereses creados la sometieron”, señaló durante la mañanera en las instalaciones del 60 Batallón de Infantería en Cd. Obregón.