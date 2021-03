Piden empresarios y organizaciones mejores estrategias en seguridad

SONORA.- Tener más inclusión con la clase empresarial y social para generar programas de mejora específica en las condiciones laborales, enfrentar a la delincuencia en los sitios ya identificados pero con inteligencia, así como establecer estrategias en conjunto y fortalecer desde una edad temprana el tema de la educación, solicitaron empresarios sonorenses.

Alfonso Reina Villegas, presidente de la CMIC en Sonora; Manuel Lira, dirigente de Canirac; Uriel Silva, presidente interino de Coparmex Navojoa; el empresario Hipólito Sedano, presidente del Club Rotario de Nogales, y Alfredo Lara, líder de agrupación de Comerciantes del Primer Cuadro de Nogales, expusieron qué tanto afecta la inseguridad al Estado y lo que se puede hacer.

En tanto, Manuel Emilio Hoyos, del Observatorio Sonora por La Seguridad; Germán Palafox, del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública, y Olga Cecilia Torres, presidenta de la Asociación Por Una Familia Feliz de Navojoa, analizaron el tema de la seguridad desde el punto de vista de las estrategias que se han implementado.

OPINAN EMPRESARIOS

Alfonso Reina Villegas,

Presidente de la Cmic En Sonora.

La inseguridad, aparte de romper con la tranquilidad y convivencia en Sonora y México, rompe la cimentación fundamental para la construcción de la confianza que se requiere para la inversión que es base fundamental para la generación del empleo y bienestar”, afirmó Alfonso Reina Villegas.

El presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción en Sonora, propuso generar programas de mejora específica en las condiciones laborales, entrenamiento, equipamiento y labores de inteligencia con evaluaciones claras y resultados medibles.

Manuel Lira Valenzuela,

Dirigente de Canirac.

Manuel Lira Valenzuela, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), destacó que la inseguridad aleja las inversiones y cuando no hay inversiones no se genera riqueza, empleos, no se activa la economía.

“Es la base de toda sociedad, que tengamos seguridad para poder realizar nuestras actividades diarias”, destacó.

“Hay mucho qué hacer, hay zonas en el Estado más complicadas que otras”, continuo, “yo haría una invitación a que se abocaran en los lugares más conflictivos que ya están identificados e hicieran labor de inteligencia, debe haber coordinación entre los tres niveles de Gobierno.”

“Seguramente habrá muchos discursos respecto al tema y es básicamente lo mismo, que presenten un plan de trabajo acorde a lo que estamos viviendo, no queremos que esto se salga de control por temas de inseguridad”

CLAVES PARA EL DESARROLLO

Uriel Silva Bours,

Presidente Interino de

Coparmex Navojoa

Uriel Silva Bours, presidente interino de Coparmex Navojoa, dijo que es muy importante el tema de la seguridad y el Estado de Derecho son claves para el desarrollo económico y desarrollo social del Estado.

Sobre la propuesta para las autoridades, el empresario subrayó: “La comunicación con los distintos sectores para establecer estrategias en conjunto, fortalecer desde una edad temprana el tema de la educación, los buenos hábitos y trabajar mucho con las familias, desde ahí tiene que empezar el trabajo de la prevención”.

“En el tema económico generar más y mejores empleos con mejores salarios eso va a incidir en disminuir los índices delictivos”.

“Es muy importante el tema de la seguridad y el estado de derecho son claves para el desarrollo económico y desarrollo social del Estado."

Hipólito Sedano Ruiz,

Presidente del Club Rotario

de Nogales.

El empresario Hipólito Sedano Ruiz, presidente del Club Rotario de Nogales, indicó que la seguridad es una de las responsabilidades del Gobierno y su deterioro se incrementa exponencialmente en el tiempo.

“Es importante establecer una estrategia integral con la participación de los tres órdenes de Gobierno”, afirmó.

Alfredo Lara,

Líder de la Agrupación de Comerciantes

del primer cuadro de la Ciudad de Nogales.

Alfredo Lara, líder de la agrupación de Comerciantes del Primer Cuadro de la Ciudad de Nogales, dijo que la seguridad es el eje principal que permite el sano desarrollo de la sociedad, y atrae la inversión y el beneficio para todos los sectores productivos.

LAS ORGANIZACIONES

Para Manuel Emilio Hoyos Sotelo, presidente del Observatorio Sonora por La Seguridad, se tiene que replantear la estrategia que tienen las autoridades, pues para construir seguridad se necesita prevención social de la violencia, desarrollo policial, abatimiento de impunidad y la reinserción social.

“Ante el incremento de la violencia que se padece, las autoridades locales tienen que hacer intervenciones para conocer los factores de riesgo y generadores de violencia, y así trabajar en la prevención social”.

Germán Palafox Moyers, del Observatorio Ciudadano de Seguridad Pública y maestro del Departamento de Economía de la Universidad de Sonora, propuso abordar el tema de la seguridad de manera transversal y focalizado.

“Yo creo que deben de abordar un presupuesto transversal y focalizado, porque como el fenómeno es muy complejo y entra en muchas dependencias, deben entender que no todo se trata de patrullas, claro que sirven, y los policías y las armas, pero también el hecho de que a mayor cultura, mayor espacios de recreación y eso ahuyenta la violencia”.

Olga Cecilia Torres, presidenta de la Asociación Por Una Familia Feliz A.C, destacó que la inseguridad afecta en la atracción de inversión, en la certidumbre de la población y en todos los ámbitos sociales.

“(Se propone) Implementar estrategias de seguridad desde las colonias, más patrullas y policías distribuidos de manera estratégica por municipio”, manifestó.