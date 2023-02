Piden diputados consultar a la sociedad sobre anteproyecto de ley orgánica para la Unison

HERMOSILLO, Sonora.- Diputados del Congreso local ven en el anteproyecto de ley orgánica para la Unison una oportunidad para que no sólo la comunidad universitaria sino los distintos sectores de la sociedad aporten sus ideas y opiniones en beneficio de la institución.

Al ser consultados sobre la propuesta que impulsa un grupo de académicos de modificar la Ley 4 que rige actualmente a la máxima Casa de Estudios, los legisladores comentaron que estarían dispuestos a aprobarla pero que antes debe ser llevada a la sociedad a través de consultas o un parlamento abierto.

La integrante de la Comisión de Educación y Cultura en el Congreso local, Rosa Elena Trujillo Llanes, sugirió la realización de un parlamento abierto.

La legisladora de la bancada de Movimiento Ciudadano indicó que la propuesta que se someterá al Congreso del Estado próximamente no les ha llegado a los miembros de la comisión, pero desde el año pasado se ha trabajado con los diferentes grupos al interior de la comunidad universitaria.

De acuerdo con lo que el gobernador Alfonso Durazo Montaño ha dicho, señaló, el anteproyecto de reforma a la Ley 4 está próximo a llegar al Congreso, la cual espera que sea en un contexto al diálogo.

LEY 4 SE DEBE ACTUALIZAR

Cuando se hizo el cambio de la Ley 4 vigente, añadió, atendió algunas problemáticas y permitió generar un ambiente más académico; aunque fue un proceso complejo, la Universidad tenía serios problemas al interior.

“A estas alturas, juzgar si fue buena o mala creo que ya no es momento para hacerlo, pero creo que a la luz la Universidad ha ido avanzando, creo que la Universidad está posicionada dentro de las mejores universidades de México, aún y a pesar de algunas de las dinámicas que en su momento fueron criticadas de la Ley 4”, recordó.

En la actualidad, comentó, la Unison está ante la posibilidad de adecuar su marco normativo, que según su opinión debe revisarse porque hay que buscar que atienda algunos criterios o algún contexto que hace algunas décadas no existía.

“La Universidad tiene que transitar a tener un marco jurídico que fortalezca una visión a una universidad que busque y se apoye en las nuevas tecnologías, una ley orgánica que posibilite un modelo educativo a los nuevos tiempos, necesitamos una nueva universidad”, resaltó Trujillo Llanes.

También, agregó, desde sus documentos básicos la ley orgánica y estatutos tiene que ser incluyente y tomar en cuenta la paridad de género, pues son un eje transversal de todas sus actividades.

“Sí creo que es importante su revisión, adecuar el marco normativo y revisar también de qué manera los universitarios nos organizamos, de qué manera los universitarios tomamos decisiones al interior de la universidad”, añadió.

Además, dijo, se tiene que definir si se puede reelegir y de qué manera se involucran los universitarios y maestros en el proceso de elección de rector o rectora, dado a que en la actualidad este proceso se hace a través de la Junta Universitaria.

“Me parece que hay que abrir el diálogo, abrir el escenario para la definición de cómo se eligen a los órganos de Gobierno en la Universidad incluyendo el de rector”, expresó Trujillo Llanes.

“HAY QUE ‘ENTRARLE’”

En el regreso al periodo de sesiones ordinarias, los diputados tienen que “entrarle” a la reforma de la Ley 4 de la Universidad de Sonora, consideró el diputado de Morena Jacobo Mendoza Ruiz.

El legislador señaló que todos los grupos parlamentarios aspiran a recibir una propuesta de consenso con madurez política entre la comunidad académica, universitaria y sindicatos.

A la fecha, dijo, la única iniciativa de reforma que hay en el Congreso local es la que presentó en la pasada Legislatura la diputada Ernestina Castro, la cual es un marco de inicio de discusión, pero desea que haya consenso previo entre autoridades, sindicatos y comunidad estudiantil y académica.

“Respetando esa autonomía de la Universidad quisiéramos que hicieran llegar una propuesta que concilie las aspiraciones y la voluntad tanto de la autoridad como de la comunidad académica; entonces, lo que beneficie a la Universidad, eso es lo que vamos a legislar”, aseveró.

La propuesta, señaló, ha avanzado en pláticas y negociaciones, pero no se ha presentado un nuevo proyecto, y si se va a presentar una nueva, requiere saber cuál es la que se va a analizar, tomando en cuenta que se tienen que definir criterios de democratización al interior de los órganos de Gobierno.

“REFRESCAR” LA LEY

Fermín Trujillo Fuentes, de Nueva Alianza, dijo estar acuerdo que se “refresque” cualquier normatividad que atienda las condiciones que se viven en la actualidad, pues eso es exigible en todos los sectores de una sociedad.

“Actualizar los procedimientos, los acercamientos, la participación... evitas, como en todo, que alguien se sienta que es dueño de algo, de algún terreno, de alguna institución... aquí las partes están sentadas queriendo que todo lo que se presente en esta posibilidad que hay de actualizar esta ley”, expresó.

Las partes, dijo, están en la etapa de exponer sus necesidades y condiciones para reformar la ley, y en ese sentido se espera que no haya una inestabilidad por el nuevo contenido normativo.

Fermín Trujillo indicó que, como presidente de la Cricp (Comisión de Régimen Interno y Concertación Política), lo que ha dicho es que aunque tengan derecho de presentar la iniciativa, al Gobierno y a otros actores les interesa que sea algo que venga consensuado por las partes involucradas en el contenido jurídico.

“Que no traiga sobresaltos, por supuesto, ni sorpresas, que todo lo que venga ahí sea para mejorar, no tenemos alguna visión que nosotros queramos modificar, no, estamos procurando que los consensos vengan de las partes involucradas”, aclaró.

QUE OPINEN LOS EMPLEADOS

Brenda Lizeth Córdova Buzani, legisladora del Partido Verde Ecologista de México, dijo que en el anteproyecto quiere ver la postura de los empleados de la universidad.

“Los que quieren y los que no quieren, se tiene que analizar muy bien y ver cómo viene la reforma, creo que sería buena idea, creo que estamos en buen tiempo de analizarla y poder reformar lo que sea necesario”, subrayó.

Córdova aseveró no ha tenido acercamientos con el personal de la universidad posiblemente por las comisiones que preside y a las que pertenece, pero varios de sus compañeros ya se han reunido con ellos.

“Los maestros creo que ya tienen años y alguna parte de la Unison pidiendo esta reforma, creo que ya tiene suficiente tiempo, ahora falta con la sociedad para que también sepa, estudiantes y demás... todas las partes que vayan a involucrarse.

“Falta toda esa parte, pero la mayoría ya trae un poco de conocimiento o la idea de que viene la reforma”, comentó.

Los cambios son justificables siempre que sean en beneficio de la comunidad estudiantil, opinaron diputados

APERTURA, ES LA CONDICIÓN

El anteproyecto de reforma a la Ley 4 será apoyado por la bancada del Partido del Trabajo (PT) siempre y cuando haya parlamento abierto y sea para beneficio de toda la comunidad universitaria, dijo Sebastián Orduño Fragoza.

El diputado petista señaló que la iniciativa de reforma no les ha sido entregada, pero tiene conocimiento que ya está siendo discutida con algunas personas previa a su llegada al Congreso.

La propuesta que se presentará al Congreso para modificar la ley en la Universidad de Sonora, consideró, tiene que avanzar con la toma de participación de los estudiantes y trabajadores.

“Tiene que avanzar, ya se habla de una posible reunión para darle seguimiento, y digo, lo vamos a apoyar, pero siempre tomando en cuenta el parlamento abierto, que se le dé seguimiento, que se le dé voz a todos: Estudiantes, trabajadores... sabemos que ha habido pláticas con algunos, pero estamos a la espera nosotros de eso”, resaltó.

Para considerar modificaciones a la propuesta que les presentarán, comentó, tendrían que analizarla. Es un tema que está viendo la Comisión de Educación y Cultura y cuando llegue al Congreso se va a socializar.

“NO SABEMOS QUÉ CONTEMPLA”

Si los cambios que contempla la Ley 4 en el anteproyecto son para beneficio de los estudiantes, el diputado del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), José Armando Gutiérrez Jiménez, no se opondrá a su aprobación.

El legislador señaló que primero requiere saber qué es lo que se pretende reformar a la ley que rige a la Universidad de Sonora debido a que todavía no tienen conocimiento de qué es lo que se quiere hacer.

“Si fuera necesario modificarle, quitarle, agregarle y ponerle, siempre y cuando sea de beneficio de los estudiantes, para los estudiantes, que no sea única y exclusivamente beneficio para el Gobierno en turno”, reiteró.

En lo personal, dijo, no desea que se le hagan modificaciones a la Ley 4, pero si la población estudiantil considera que es necesario adecuarse para que ellos tengan mejores conocimientos y al final de sus carreras se conviertan en los egresados más sobresalientes de México, entonces estará de acuerdo.

“Creo que es lo que más debe preocuparnos a todos los sonorenses: Que los ciudadanos estudiantes de la Unison salgan con mejor nivel académico que los de otras universidades de la República”, puntualizó.