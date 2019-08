Piden acciones concretas para devolver la paz a Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Desde la falta de estrategias hasta la escasez de recursos es lo que impide a las corporaciones garantizar la seguridad pública en el Estado, consideraron líderes políticos y de sectores comerciales y sociales, así como activistas y académicos.

La mayoría coincide en que es notorio el miedo que ha permeado en la sociedad sonorense a la luz de los hecho delictivos, algunos en plena vía pública, que se han registrado en la entidad en los últimos meses.

Resaltaron la importancia de la coordinación entre los tres niveles de Gobierno, así como la necesidad de tomar en cuenta a la sociedad civil, para definir maniobras y desterrar la criminalidad.

Además, destacaron la necesidad de determinar las funciones específicas de la Guardia Nacional y de cada uno de los “brazos” del aparato de seguridad pública, en el ánimo de concretar resultados.

Reconocieron que en algunos municipios la autoridad se ha visto rebasada por la delincuencia, por lo que apremia construir un plan efectivo para combatirla.

HERMOSILLO: COORDINACIÓN Y COOPERACIÓN

Líderes políticos, empresariales y de opinión coinciden en que la capital sonorense la ciudadanía “está asustada” y exige acciones concretas contra los hechos de violencia que se han registrado a lo largo de 2019.

“Es un reto muy grande, quizá el mayor de toda la administración gubernamental”, expresó Jacobo Mendoza Ruiz, presidente de Morena en Sonora.

El presidente del PRI Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, manifestó la necesidad de definir el trabajo de la Guardia Nacional y los roles del Estado y la Físcalía.

Ernesto Munro Palacio, presidente del PAN Sonora, señaló la urgencia de que las corporaciones de seguridad cuenten con las herramientas necesarias para neutralizar la criminalidad.

Omar Balderrama, presidente de Amor y Convicción, dijo que el Gobierno tiene una gran oportunidad de demostrar eficacia para dar paz social.

Alfonso López Villa, dirigente de Vigilantes del Transporte, comentó que las autoridades deben de dar resultados y dejar de hacer reuniones para el recuerdo fotográfico.

AGUA PRIETA: FRONTERA “TRANQUILA”

Diferentes sectores de la población de Agua Prieta, coincidieron en que la seguridad es un tema de interés y preocupación.

La inseguridad se ha disparado, ya que el control está siendo asumido por la delincuencia organizada, opinó el coordinador del Centro de Atención a Migrantes Éxodus (CAME), Adalberto Ramos Gutiérrez.

En términos locales, en la frontera de Agua Prieta no hay seguridad en lo que se refiere al trabajo que realizan en el CAME y no hay acompañamiento que les permita sentirse seguros en la realización de su trabajo, denunció.

La directora del Instituto Tecnológico Nacional campus Agua Prieta, Ana Méndez Zazueta, expresó que en Sonora la situación de pronto cambió a no llevar una vida relajada; en cambio a Agua Prieta la consideró una frontera tranquila.

El subdirector Académico del ITN en AP, Manuel Antonio Rivera Rodríguez, mencionó que se requiere más apoyo a los municipios para tener control.

En Agua Prieta, aunque es una frontera muy tranquila, opinó, hace falta cubrir las escuelas y atender a la población estudiantil en ciertos horarios para que no sean vulnerables ante la delincuencia.

CIUDAD OBREGÓN: AUTORIDADES REBASADAS Y FALTA DE ESTRATEGIAS

La falta de estrategia y pericia de las autoridades en el combate a la inseguridad es el común denominador que observan organismos y sectores de Cajeme.

Leticia Burgos Ochoa, integrante de la Red Feminista Sonorense, expuso la falta de prevención, así como la de sanción y erradicación.

Frente a la violencia las autoridades del Gobierno en Sonora están rebasadas, las acciones que tienen de prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia son deficitarias, se muestra en los reportes del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre la incidencia delictiva tan marcada en cada Municipio del Estado”, lamentó.

La inseguridad está presente en todos los sectores y hay un hartazgo evidente por ello, recalcó Luis Soto, director administrativo Mercajeme, y ahí el trabajo ha sido insuficiente.

Acciones como un mayor número de policías y un mejor sueldo para ellos, son primordiales para lograr un cambio en la situación que se presenta en el Estado, expuso Regino Ángulo Sánchez, presidente de la Unión de Transportistas del Sur del Sonora, así como otras más como estrategias claras.

NAVOJOA: IMPUNIDAD Y CORRUPCIÓN

Deficiente y cada vez más grave es como perciben la seguridad en el Estado. Martín Soria Rivera, jefe de la Oficina de Convenciones y Visitantes, opinó que los tres niveles de Gobierno deben coordinarse para hacer valer las leyes fuera de la impunidad y la corrupción.

Abel Ramírez Torres, presidente de la asociación indígena Giapsy Yoreme, consideró que se han implementado buenas estrategias.

“Veo que se está haciendo el esfuerzo, pero se debe trabajar en coordinación con todas las fuerzas”, dijo.

NOGALES: COORDINACIÓN Y PREVENCIÓN

Hipólito Sedano, Vicepresidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), indicó que se ha visto un incremento en la violencia a nivel estatal y que se requiere de mayor coordinación entre autoridades.

“Vemos que lamentablemente ha venido acrecentándose la inseguridad a través de los meses de este 2019 y el incremento ha sido paulatino; si revisamos el semáforo delictivo que tienen las autoridades podemos observar que al inicio del año el índice era inferior a lo que se vive ahora en el Estado.

“Creemos por lo tanto que las autoridades deben de coordinarse de mayor forma para poder alcanzar un resultado más positivo”, opinó.

Patricia Barrón Salido, socióloga, señaló que en Sonora hay regiones muy complicadas en violencia.

“Pareciera que todo tiene que ver con el incremento de elementos de seguridad y no necesariamente lo que tendríamos que ver el concepto de violencia y cómo nos relacionamos.

“Se habla mucho de la cultura de paz, sin embargo no sabemos cómo llegar a esa cultura” comentó.



GUAYMAS/EMPALME: SIN “ARMAS” EN LA LUCHA CONTRA LA INSEGURIDAD

La Policía Municipal de Guaymas necesita unidades en buen estado y suficiente gasolina para atender los reportes de la ciudadanía, coincidieron líderes cámaras e investigadores.

Luis Fernando Astiazarán, presidente de OCV de San Carlos, comentó que para regresar la seguridad al Municipio es necesaria la coordinación de los tres niveles de Gobierno; además, dijo, se ha notado el trabajo de la Guardia Nacional.

“Con la seguridad ha habido algunos incidentes entre personas que se dedican a negocios ilegales y algunas personas del departamento de seguridad nosotros lo que queremos es que se resuelven todos esos problemas”, dijo.

Comentó que el despliegue de la Guardia Nacional en San Carlos ha dado una mayor sensación de seguridad, aunque en otras partes del Estado se sigan registrando hechos violentos.

Arturo Sandoval, presidente de la Unión de Comerciantes del Centro de Guaymas, indicó que por la avenida Serdán han dejado de circular unidades de vigilancia por falta de gasolina y vehículos en buen estado.