Piden a AMLO salud, educación, seguridad y justicia guarijios en inauguración de presa

ÁLAMOS, Sonora.- Salud, educación, seguridad y justicia social pidieron los Guarijios al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita la tarde de ayer a Álamos donde inauguró la presa “Pilares”.

En su participación Juan Rodríguez, vocero de la etnia manifestó que aunque han tenido apoyo en educación y pronto dos jóvenes guarijios terminarán sus carreras profesionales, en salud los apoyos han sido nulos.

“No hemos tenido apoyo de medicinas, doctores especializados, es un tema muy importante para la tribu”, abundó, “en materia de seguridad que sea una justicia social para todos”.

Solicitó a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, que cumpla los compromisos y que sean en beneficio para toda la sociedad indígena.

“A la gobernadora que cumpla con sus compromisos y que sea beneficio para toda la sociedad indígena; muchas gracias”, concluyó.

En su discurso el mandatario federal respondió que los compromisos hechos con el pueblo guarijio serán cumplidos a quienes además agradeció por el apoyo que dieron al autorizar que la presa Bicentenario se construya en su territorio.

“Agradezco de manera muy especial el apoyo de las autoridades indígenas, de la cultura guarijia, muchas gracias por su apoyo”, expresó, “por su comprensión porque sin la autorización de ustedes no hubiésemos podido concluir esta obra que nosotros no iniciamos pero que ya se había invertido una cantidad considerable de dinero”.

En cuanto a la presa Pilares, apuntó, servirá para prevenir inundaciones y evitar catástrofes en el la región del Mayo

“Es una presa para controlar las aguas y que no haya inundaciones en el valle del mayo y como también lo mencionó Blanca Jiménez con las inundaciones se perdían vidas, se afectaba a la gente, se afectaron cultivos y cada vez que había inundación se invertía para reparar los daños”, añadió.

Claudia Pavlovich Arellano, gobernadora del estado enfatizó que la presa Pilares es muy importante y era necesario concluirla para evitar catástrofes.

Vista aérea de la presa "Los Pilares" en el río Mayo. | Juan Hernández

“Aquí en Sonora nunca llueve pero cuando llueve lo hace a montón y cada vez mucha gente se quedaba sin su casita sin su hogar, entrábamos todos a reconstruirlos sus hogares por eso era importantísima esta presa para que eso no ocurriera ni afectará los cultivos”, puntualizó.

La mandataria estatal dijo que son tiempos difíciles por la pandemia pero con obras como la presa Pilares se demuestra que existe convicción y fortaleza para salir adelante.

“Este es un día de mucha alegría para nuestro estado, hace décadas que no se inauguraba una presa en nuestro estado estoy sumamente contenta por su presencia y sobre todo por escuchar a los sonrorenses”, expresó, “son momentos difíciles por la famosa pandemia del gran confinamiento, estos son momentos importante porque quiere decir que tenemos la fortaleza y convicción de salir adelante”.

Pavlovich Arellano reiteró su compromiso y voluntad para seguir trabajando de la mano con el gobierno federal y agradeció al pueblo Guarijio.

“Quiero decirle presidente que cuenta con toda mi voluntad de seguir trabajando con usted comos siempre para que México salga adelante, para que Sonora salga adelante para que después de esta pandemia seamos todos una mejor sociedad, mejores seres humanos, más generosos y más solidarios; gracias por esta obra”.

Presa protegerá a 279 mil sonorenses de inundaciones

Blanca Jiménez Cisneros, directora General de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indicó que la presa tiene la función de controlar avenidas y protegerá a 279 mil sonorenses de las zonas rurales y urbanas de Navojoa, Huatabampo, Etchojoa y Álamos, además de 50 mil hectáreas de cultivo.



“Esta presa en particular sirve para el control de inundaciones por eso debe trabajar casi siempre vacía, es una presa que no se va a llenar totalmente y eso nos va a ayudar a proteger el patrimonio que se encuentra del otro lado, pero le dejamos agua para que los gaurijios puedan llevar actividades de acuacultura y los gaurijios tendrán su título de concesión”.

Enfatizó la importancia que tendrá como prevención de inundaciones pues recordó que en los últimos 60 años en el Sur de Sonora pegaron 30 ciclones tropicales que causaron afectaciones económicas por el orden de 3 mil millones de pesos.

“El costo de estas afectaciones fue de 3 mil millones de pesos cuando la presa costó 2 mil 187 millones de pesos”, enfatizó, “vamos a trabajar con Inah para proteger los sitios históricos que están dentro de la presa”.

Jiménez Cisneros, reconoció la gestión de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano y agradeció al pueblo guarijio por su comprensión y colaboración.

“Saludo a la licenciada Claudia Pavlovich Arellano y le agradezco no solo el apoyo si no su tenacidad, no solo yo si no todos los que sufren inundaciones y quienes se pueden beneficiar de esa presa”, expresó, “la admiré mucho como mujer porque deveras no dejó un momento de insistir de estar detrás de nosotros y con una firme convicción de hacer lo que hoy en día vemos aquí”.

Datos