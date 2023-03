Pequeños comerciantes contra la inflación

Ante la alta inflación que afecta a México y a otros países en el mundo, los comerciantes en pequeño del país han recurrido a otras estrategias y a la venta de productos distintos a los que generalmente ofrecen, para hacer frente al alza de precios.

Cuauhtémoc Rivera Rodríguez, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), expresó que las ventas por catálogo, ventas en tandas (cundinas) o la venta de alimentos son algunas de las opciones a las que recurren.

“Han multiplicado y enriquecido su portafolio de venta; aprovechan su punto de venta para vender alimentos preparados como hamburguesas, tacos, tamales, que son otros ingresos, es decir, le buscan por todos lados para complementar su ingreso”, indicó.

El directivo destacó que aún cuando el gobierno federal aplica actualmente programas como el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), éstos no han funcionado porque son sólo 24 alimentos los que se incluyen y algunos no son representativos.

Autoridades federales, agregó, con el dato de la baja inflacionaria durante noviembre de 2022, al parecer buscan crear una falsa ilusión de que este indicador se está reduciendo y lo atribuyen a una disminución en los precios de los productos agropecuarios.

Hay que decirlo

“La inflación no sólo tiene que ver con los precios del agro, estamos hablando también de abarrotes, de artículos de limpieza, de ropa, de consumibles esenciales, son 176 productos los que mide Inegi, cuando se sabe que a ningún mexicano le alcanza para comprar el total de esa canasta”, detalló.

El precio de los productos esenciales, enfatizó Rivera Rodríguez, que son los que más consumen los mexicanos como el atún, el huevo y el frijol, entre otros, no ha disminuido y de esa inflación no hablan las autoridades.

La canasta de consumo esencial se encareció en un 20% al menos durante el último año, destacó, lo que llevó a que las personas se hicieran más selectivas con su gasto, situación que a su vez derivó en menos consumo en los negocios del sector.

Antes de la pandemia por covid-19, ejemplificó, un pequeño comercio en México podía aspirar a ventas mensuales por entre 30 y 40 mil pesos y obtener una utilidad de 8 a 10 mil pesos; actualmente y a causa de la inflación, esa ganancia cayó en al menos 25%.