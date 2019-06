"Pegan" emociones a la salud física

HERMOSILLO, Sonora.- Todo conflicto sicológico termina en conflicto biológico: Las emociones y pensamientos que tenemos influyen directamente en las enfermedades físicas, expresó el especialista en medicina oriental Julián Hernández en la charla "Revolución emocional".



En ella habló de la filosofía de la medicina oriental, que se basa en las repercusiones que tienen los malos pensamientos en la salud física.



Una persona se enferma por tres cosas: Cuando hay dos pensamientos opuestos, dos sentimientos "chocados", o por tener actitudes opuestas, es decir, hacer algo que no queremos hacer, detalló el acupunturista.



"Desde que me rechazo empiezo a enfermar, desde que tengo pensamientos opuestos lastimo las células, cuando tengo dos pensamientos que chocan, amor y odio. Lo que es amado no puede ser temido y lo que es temido no puede ser amado", manifestó.



Los órganos se afectan mediante los sentidos, explicó: Así como a quien padece hepatitis se le ponen los ojos amarillos, quienes no expresan sus sentimientos van a manifestar afectaciones en la piel.



"El hígado es la vista, el pulmón es el olfato, los sentimientos que no se expresan se manifiestan a través de la piel; los músculos son los tejidos del bazo. El corazón es la lengua, la mente y la alegría", enumeró Hernández.





El estrés también afecta a las personas en cuestiones de salud, y este tiene tres fases: La de alarma, que empieza con una persona con pensamientos opuestos y se manifiesta como sudor; la de resistencia, donde se busca contrarrestar la enfermedad con medicamento y luego la fase del agotamiento, que puede derivar en un infarto o en la muerte súbita.



"Todo empieza con una percepción: Si no freno los hábitos de conducta que me afectan aparecen los síntomas físicos y finalmente la enfermedad", dijo.



El especialista cerró la charla recalcando que lo que no se siente, no existe, y debe atenderse desde el primer momento.