'Pega' sargazo a jaiba ; molesta poco a bañistas

NAVOJOA.- En un 50% cayó la producción de jaiba en el último mes, debido a las lluvias y a la aparición del sargazo, informó Aureliano Aldama Rivera.



Aunque no precisó el acumulado de la producción hasta el momento, el presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras, (Conacoop), expresó que lo anterior afecta la economía de cientos de familias que dependen de esta pesquería.



"Sigue la pesca pero ha mermado la económica de cientos de familias de pescadores", lamentó.



La aparición de lama o sargazo es normal durante la temporada de calor, aseveró, y no afecta a los bañistas, aunque puede resultar molesto.



"Está prácticamente en todo el litoral del Estado y tiene casi un mes que salió y eso ha mermado un poco la producción", apuntó.



El problema que causa a los pescadores, dijo, es que la lama, que crece de forma abundante por el calor se atora en las redes.



Para los bañistas esto no representa un problema manifestó Adriana Millán, turista nacional, que arribó a la playa de Huatabampito.



"Veo la playa muy limpia nos bañamos a gusto, sí hay algo de lama, pero no molesta", subrayó.