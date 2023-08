“Pega” cobro excesivo de luz también a comercios de Sonora

Comercios y restaurantes han registrado un incremento en los recibos de energía eléctrica de hasta el 61%, las altas temperaturas han propiciado un mayor aumento en el consumo derivado del encendido de aires acondicionados.

La facturación del consumo se ha disparado hasta en un 300% en hogares en Sonora en el último bimestre en comparación del mismo periodo del año pasado, de acuerdo a reportes de usuarios.

Dirigentes de cámaras de comercio coincidieron en que los altos consumos de energía eléctrica en el Estado pegan a los bolsillos de los comerciantes y que en algunas ocasiones en los precios de los productos.

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) realizó un sondeo con sus agremiados donde reportaron incrementos desde el 17 y hasta el 61%, con un promedio de aumento del 34% en comparación al mismo periodo del año pasado.

El verano es una temporada difícil para el sector restaurantero de la entidad, dijo Manuel Lira Valenzuela, presidente de la cámara.

Este verano ha marcado records de altas temperaturas, esto debería considerarse como desastre natural y poder solicitar apoyos económicos, plazos de pago o por qué no, subsidio, esperamos que este mes sea la punta más alta de la gráfica de consumo”, indicó Juventino Félix Lugo, presidente Canaco en Hermosillo.

Martín Zalazar Zazueta, dirigente de Canacope, señaló que el subsidio además debería incorporarse el sector comercial con algún apoyo.

AL ALZA

Durante este verano empresas de Hermosillo han reportado aumentos en la facturación de la energía eléctrica.

34% de aumento en promedio en establecimientos en comparación al mismo periodo del año pasado.

17 al 61% van los aumentos en la facturación en el giro restaurantero.

HACE UN “GUARDADITO” PARA PODER PAGAR EL RECIBO

María Teresa Saavedra es la propietaria de un pequeño abarrotes en el cerro de la Campana, y en el último recibo le llegaron tres mil 868 pesos, la cifra más alta desde que tiene memoria.

“Este es un abarrotes y en la tienda son aparatos, tres mil 868, no tengo congelador, tengo refrigerados y sí me llega alto, pero no tanto como ahora, a todos se nos hizo mucho”, dijo.

Para poder hacer frente a este gasto, que se suma a las cuentas de su vivienda, María Teresa trata de ahorrar de 120 a 150 pesos diarios para tener un “guardadito” para cuando llegue el recibo de luz.