Paty Terán: Del llano a los estadios

La experiencia de Paty Terán nació en partidas de futbol llanero: ahora forma parte de giras internacionales de la Selección Mexicana y cubrió los partidos de los estadios más impresionantes de Qatar; sus inicios en el periodismo deportivo se dieron en la universidad, luego de realizar un intercambio en Brasil y conocer de cerca a una de las aficiones más grandes del mundo.



Posteriormente, tras haber colaborado con medios locales y acompañar a equipos de la entidad, se mudó a Sevilla, España para realizar un máster en Periodismo Deportivo, donde le llegó la oportunidad de ser corresponsal de la cadena Univision Deportes y más adelante, colaboradora de TUDN.

Eres una “máster” del periodismo deportivo, ¿cómo te hace sentir este reconocimiento?



“Yo no me reconozco así, pero detrás de ello hay mucho esfuerzo; tengo cerca de diez años dedicándome a esto que surgió como una inquietud; me gusta mucho desempeñarme en esto y comunicarlo con quienes comparten aficiones y pasiones”.

¿Cómo nació tu pasión por el deporte?



“Siempre me han gustado las cosas extras a la rutina, lo que te desconecta y te conecta emocionalmente; conocí el futbol por mi papá y siempre compartía esos momentos con él: no sabía mucho, pero conforme conocí la pasión que despertaba decidí dedicarme de lleno a esto”.

¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces?



“La conexión emocional que tiene con la vida: muchos piensan que es sólo un deporte, pero es mucho más que eso, es explicar la vida para que otros la vean y conecten”.

¿A qué lugares inesperados te ha llevado tu profesión?



“Me ha llevado al mundo: siempre había tenido la inquietud de conocer otros países y he viajado por esto, pero al lugar más raro al que me ha llevado es, sin duda, a TUDN, donde he conocido mucho más y es lo que me permitió ir al Medio Oriente”.

¿Qué fue lo que más te gustó de tu experiencia como periodista en Qatar 2022?



“Conectarme otra vez a la esencia del periodismo como tal, porque el digital te puede desconectar y se vuelve un poco impersonal; allá vi a muchos periodistas hacer lo mismo que yo, me gustó mucho estar en las salas de prensa, salir a la calle y ver lo que estaba pasando”.

En este punto de tu carrera, ¿con qué sueñas?



“Con ser más profesional: quiero que mi trabajo sirva para algo, tener mayor calidad en lo que hago y claro, tener una mejor calidad de vida”.

Un mensaje para los lectores de EL IMPARCIAL:



“Quiero agradecerles a todos ya que yo surgí de esta Casa Editorial, estoy muy orgullosa de ello y a los lectores, les digo que sigan leyendo y enterándose de lo que se publica”.



“Tener un buen sueño y de calidad es muy importante, porque si no te agotas más fácil y hay que estar con energía siempre”.

Coberturas: