Parten sonorenses a Nacional de Futbol Femenil 2004 y Menores

Con una plantilla de 15 jugadoras, la Selección de Sonora partió este sábado hacia la Ciudad de México para disputar el Campeonato Nacional de Futbol Femenil 2004 y Menores.

Dirigidas por Ismael Gallardo, las sonorenses entrarán en acción a partir del próximo lunes en el torneo nacional, aunque será ese mismo día cuando se sorteen los grupos y se defina el calendario regular.

En total serán 16 selecciones las que competirán por el título en la Capital del País, las cuales estarán divididas en cuatro grupos de cuatro, para posteriormente clasificar a las mejores dos de cada sector a los cuartos de final, a disputarse el próximo jueves.

El equipo sonorense está integrado por las hermosillenses Lilian Esquer, Ángela Valencia, Paulina Corrales, Fernanda Medina, Judith Ortiz, Mia Beltrán, Ivonne Encinas, Mariana Velarde, Priscila Valenzuela, Mariana Félix, Marina Flores y Yohana Daigle; así como las guaymenses Camila Ramírez y Ashlee Jiménez, y la caborquense Kasandra Zavala.

“Esta selección se conformó más que nada con la experiencia que nosotros tenemos ya como entrenadores, porque no hubo una etapa estatal. El torneo estatal iba a ser en diciembre, pero no se llevó a cabo porque no había equipos, más que San Luis Río Colorado y nosotros.

“Entonces nos dieron el aval a nosotros para ir como Sonora. La mayoría de las niñas ya han jugado juntas, ya traen trayectoria en Selección desde el 2017. Traemos tres refuerzos: Dos niñas de Guaymas y una de Caborca”, comentó el DT Ismael Gallardo.