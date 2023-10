Pareja sonorense logra ponerse a salvo de la guerra de Israel

HERMOSILLO, Sonora.- Sin dormir, con miedo, con dos mochilas y la tristeza de dejar su hogar y a sus amigos en medio de la guerra entre Israel y Gaza, la pareja sonorense Tomás Israel Grijalva Rodríguez y Ashley Azucena Pasos, logró salir de Beersheba y ponerse a salvo.

El estudiante de doctorado en la Universidad Ben-Gurion junto a su esposa salió de su hogar, ubicado a 50 kilómetros de la Franja de Gaza, con la ayuda de amigos israelíes, el jueves a las 12:00 horas para tomar el autobús en Tel Aviv, y al llegar se trasladaron en taxi al aeropuerto.

Nos sentimos muy seguros ahí aeropuerto lleno de gente lo que no veíamos en la ciudad porque todo mundo estaba resguardado. En el aeropuerto está toda la gente de todos los países, había mucho movimiento, niños corriendo y jugando, sí era otro aire”, contó.

Su plan, señaló, era salir de Israel con apoyo de la embajada de México, pero al no encontrar las respuestas que buscaba, decidieron hacerlo a través de sus propios medios.

En el aeropuerto de Tel Aviv duraron unas horas buscando una salida fuera de Israel hasta que vieron unos rusos que vendían boletos a Chipre.

Los rusos no pueden viajar si no tienen visa a Chipre y ellos habían comprado dos boletos con antelación y estaban con un letrero que decía: ‘te interesa un viaje a Chipre’, y nosotros dijimos si nos interesa, les preguntamos todos los detalles para saber si no estaban lucrando y los vendía al precio. Salía en cuatro horas, fuimos al mostrador e hicimos los cambios y acá estamos”, indicó.