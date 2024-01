Palominos significa orgullo

¿Cómo se dio su ingreso en el restaurante?

“Fue por recomendaciones de conocidos, me interesé en trabajar aquí por la estabilidad, principalmente, porque es uno de los únicos restaurantes que han permanecido y también por amistades que entraron a trabajar aquí.

Se dio la oportunidad de que había una vacante, metí mi solicitud, me entrevistó el propietario y ya de ahí me contrató.”

¿De qué forma considera que ha evolucionado la empresa a lo largo de este tiempo?

“En la calidad de los productos, la calidad y la elaboración de los platillos.

Aunque todavía se siguen manejando platillos muy tradicionales como la carne asada, tenemos platillos más elaborados, más gourmet.

También veo una evolución en el estilo y la forma de atender al cliente, en la experiencia, el hecho de que se hayan abierto otros restaurantes en otras partes del país nos ha ayudado a enriquecer la experiencia, tanto en los alimentos y su preparación, como en la atención al cliente.”

¿Qué significa para usted ser parte de este gran equipo, en lo personal y en lo profesional?

“Para mí significa orgullo, es una de las más grandes empresas restauranteras que tiene Hermosillo y poder ofrecer la gastronomía sonorense aquí y poder ayudar a que en otros estados la conozcan, también es motivo de orgullo.”

Un mensaje a sus compañeros y a los clientes, con motivo de estos 50 años:

“Todo mi agradecimiento. Que nos tengan todavía en el gusto, que todavía sigan viniendo al restaurante a los que ya son clientes. Y a los que no conocen, que se den la oportunidad de probar, de venir y vivir la experiencia.”

Comentarios que desee agregar:

“Agradecimiento a los propietarios, a todos los colaboradores, tanto como a los clientes.”

Nombre completo: Heberto García Ríos.

Edad: 39 años.

Puesto: Chef del restaurante Palominos.

Tiempo en el puesto: 5 años.

Un trabajo que le da felicidad

Guadalupe Gámez, quien se encarga de preparar los tradicionales frijoles “maneados” en Palominos, está contenta por la oportunidad de pertenecer a esta empresa.

¿Cómo se dio su ingreso en el restaurante?

“Yo llegué primeramente a cubrir vacaciones de otro mesero, andaba buscando trabajo en ese tiempo y me dieron la oportunidad y así me fui quedando aquí, poco a poco.”

¿De qué forma considera que ha evolucionado la empresa a lo largo de este tiempo?

“Muy bien, la verdad. Cuando llegamos, en aquel entonces en el año de 1997, estaba muy tranquilo en esta ubicación (Río Sonora), pero poco a poco ha ido evolucionando.”

¿Qué significa para usted ser parte de este gran equipo, en lo personal y en lo profesional?

“Es un orgullo, porque es un restaurante muy reconocido aquí en la ciudad y pues la verdad estamos muy contentos de trabajar aquí.”

Un mensaje a sus compañeros y a los clientes, con motivo de estos 50 años:

“Agradecerles a los clientes que siempre están con nosotros y porque no nos han abandonado.”

Nombre completo: Guadalupe Gámez Rivas.

Edad: 54 años.

Puesto: Mesero.

Tiempo en el puesto: 30 años.

“Palominos es parte de mi vida”

Don Víctor Manuel es uno de los empleados más antiguos del restaurante y considera que su trabajo le ha permitido desarrollarse a él y a su familia, personal y profesionalmente.

¿Cómo se dio su ingreso en el restaurante?

“Yo vivía en Agua Prieta, estaba recién casado y un cuñado mío me dijo que fuera a ese restaurante a pedir “chamba”, fui y si me aceptaron. Ahí empecé, desde 1979. Antes se llamaba El Palomino, cuando estaba como a dos cuadras de la Central Camionera, ahí empecé a trabajar. El dueño era antes Don Cesar Pavlovich, el yerno del ingeniero.”

¿De qué forma considera que ha evolucionado la empresa a lo largo de este tiempo?

“Le han puesto muchas ganas, tanto el ingeniero como también los empleados, el ir trascendiendo cada día, no quedarse atrasado, ir avanzando poco a poco. Por eso yo creo que ha trascendido tanto, que ya somos muchos restaurantes Palominos en diferentes partes. Entonces esa es la fuerza que ha tenido El Palominos hasta hoy.”

¿Qué significa para usted ser parte de este gran equipo, en lo personal y en lo profesional?

“Muchísimo, es parte de mi vida, de aquí le di escuela a mis hijos y aquí gracias a Dios todavía sigo, muy contento. Por la edad que tengo, pues se imagina, seguir trabajando es una bendición.”

Un mensaje a sus compañeros y a los clientes, con motivo de estos 50 años:

“Que sigan la trayectoria, que sigan valorando el trabajo, porque ahorita no es fácil conseguir trabajo, más a la edad mía, hay mucho joven aquí, pero muchos no valoran lo que tienen.

Ya en mi experiencia yo les digo: no hagas esto, no hagas lo otro, valora lo que tienes, la verdad es un lugar donde trabajas a gusto.

Muchas gracias a los clientes por seguir viniendo al restaurante, por seguir consintiéndolos.”

Comentarios que desee agregar:

“Darle las gracias al ingeniero, a la familia Pavlovich, a la familia Puebla. Gracias a Dios que tengo salud y que tengo unos buenos patrones, muchas gracias a ellos.”

Nombre completo: Víctor Manuel Amaya Robles.

Edad: 69 años.

Puesto: Mesero.

Tiempo en el puesto: 43 años.

Trabajo coordinado, clave del éxito

Parrillero de oficio en el Restaurante Palominos, don Ramón Burrola considera que el trabajo en equipo y con una buena coordinación es vital para el crecimiento de la empresa.

¿Cómo se dio su ingreso en el restaurante?

“Por medio de don César Pavlovich, él me habló para que me viniera a trabajar aquí.”

¿De qué forma considera que ha evolucionado la empresa a lo largo de este tiempo?

“Yo digo que a base de todo lo bueno que vendemos aquí, los cortes de carne, el servicio que se ofrece.”

¿Qué significa para usted ser parte de este gran equipo, en lo personal y en lo profesional?

“Pues es un orgullo estar aquí en la empresa que construyó (Juan Carlos) Puebla, muy a gusto me la he pasado en los años en que he trabajado aquí.

Somos cuatro los que trabajamos en la parrilla y todos trabajamos coordinadamente, todo bien, muy buenos compañeros a lo largo de los años.”

Un mensaje a sus compañeros y a los clientes, con motivo de estos 50 años:

“Pues que vengan al restaurante, tenemos los mejores cortes y un buen servicio, sobre todo.”

Nombre completo: Ramón Burrola Tánori.

Edad: 65 años.

Puesto: Parrillero.

Tiempo en el puesto: 30 años.

Un trabajo para crecer

El crecimiento de la empresa significa a su vez evolución para sus trabajadores, señala Carlos Ontiveros, cuyo fortalecimiento ayuda a la expansión del negocio.

¿Cómo se dio su ingreso en el restaurante?

“De otro restaurante, de ahí conocí al señor Puebla y se dio una relación y desde entonces aquí seguimos trabajando.”

¿De qué forma considera que ha evolucionado la empresa a lo largo de este tiempo?

“Enormemente ha evolucionado la empresa, con un rápido crecimiento a nivel nacional.”

¿Qué significa para usted ser parte de este gran equipo, en lo personal y en lo profesional?

“Considero que soy parte de otra familia. Es una muy bonita experiencia dentro del restaurante; convivir con el personal cada día es muy bonito y muy grato, también lo es conocer a tanta gente después de tantos años.”

Un mensaje a sus compañeros y a los clientes, con motivo de estos 50 años

“Dar las gracias a todos nuestros clientes e invitarlos a que vengan a conocernos, que vengan a pasar una buena experiencia aquí con nosotros y muy agradecido con lo que es Palominos, con el personal y con los clientes, todo muy a gusto.”

Comentarios que desee agregar:

“Nada más darles las gracias a todos.”

Nombre completo: Carlos Ontiveros López.

Edad: 46 años.

Puesto: Gerencia Operativa.

Tiempo en el puesto: 9 años.