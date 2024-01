Palominos llegó para quedarse

Cuando se abre un restaurante Palominos en alguna ciudad del país, es bajo la consigna de que será un lugar para toda la vida y no un sitio que durará dos o tres años ni un espacio de moda pasajera.

“Los Palominos a donde llegan, llegan para quedarse”, expresa con orgullo Juan Carlos Puebla, líder de este corporativo de restaurantes considerados los primeros donde se presentó la cocina sonorense con altos estándares de calidad.

Cada restaurante Palominos, comenta, es parte de una tradición y legado familiar que guarda el ideal de don César Pavlovich, fundador del negocio, de ofrecer la mejor gastronomía de Sonora, con la mejor carne y bajo la magia de un ambiente agradable para todos.

El líder de Palominos ofreció una entrevista donde nos platica sobre la expansión del grupo, lo que representa para el estado y los planes a corto plazo para la organización:

¿Qué es Palominos y qué representa esta empresa para Sonora?

Estamos desde hace 50 años aquí en la ciudad de Hermosillo, Sonora y poco a poco hemos ido creciendo, nos hemos ido expandiendo. Y nuestro Grupo más bien es un nombre y una marca icónica dentro de nuestro estado e icónica también como representantes de la gastronomía sonorense en todo el país, en México, es lo que puedo resumir de lo que es Grupo Palominos.

Y en este medio siglo, ¿Cómo ha sido la expansión del Grupo Palominos y cuál es su experiencia al frente de esta organización?

Prácticamente hemos llegado a todo el país, desde Baja California, Chihuahua, Sinaloa, la Ciudad de México, Guadalajara, la gran aceptación que ha tenido la marca en los consumidores, y es el concepto Palominos el que nos ha ayudado precisamente a crecer, a expandirnos.

Primero había que entender cómo hacer la expansión porque es una de las partes más difíciles creo yo en este tipo de negocios, en la parte de restaurantes, puedes tener un restaurante matriz y el hecho de expandirlo, de multiplicarlo, sí es un reto muy difícil, muy complicado, complejo, porque lo que quieres es que lo mismo que se sirve, los mismos productos que tienes en la matriz los tienes que hacer prácticamente igual a veces en lugares que están a 2 mil 500 kilómetros de distancia, llevar a cabo eso ha sido la verdad una labor de titanes.

Palominos nació en 1973 pero realmente la expansión fuerte la comenzamos a dar en 1997 con la primera sucursal en la Ciudad de México, hace ya 26 años y aún así tardamos tiempo para poder expandirnos en toda la República. Ya que encontramos más o menos la fórmula ha sido a partir de 2013-2014 y hemos ido creciendo a un promedio de dos sucursales por año y es donde estamos ahorita, con estas doce localidades.

Comenzar su expansión en la Ciudad de México ¿fue una necesidad que ustedes vieron, o cómo se tomó esta decisión?

El fundador de toda la idea, el concepto del grupo fue Don César Pavlovich, el marcó el inicio de este Palominos. Yo, por azares del destino, afortunadamente me casé con su hija, yo no me dedicaba a esto. Vivíamos en la Ciudad de México y un buen día me comentó mi suegro: “oye, Juan, ¿por qué no te animas a abrir un restaurante allá en la Ciudad de México?” y yo dije, vamos, vamos a hacerlo, yo traía en la mente desde pequeño tener un restaurante y aquí coincidió con la propuesta de mi suegro.

Me empecé a involucrar en los negocios restauranteros con la primera sucursal en la Ciudad de México ya por el año de 1997, que abrimos sobre la avenida Insurgentes Sur y afortunadamente tuvo muy buena aceptación, acabamos de cumplir 26 años con la primera sucursal de Ciudad de México, ahora ya tenemos dos y ha habido buena aceptación, empezando lógicamente por el mercado cautivo sonorense.

¿Qué papel tienen los empleados en la organización y en el éxito de la empresa? ¿Cómo contribuyen a lograr ese ambiente especial en la atención al cliente?

Tenemos una especie de restaurante-escuelas, mandamos a gente a capacitarse en algunas de las sucursales, sobre todo en Ciudad de México y Guadalajara, ya el tamaño del Grupo hace que lo veas como un corporativo. Entonces contamos con un chef ejecutivo que le da servicio a todo el grupo y que capacita al nuevo personal cuando abrimos una sucursal, pues se requieren meses de intensa capacitación.

Afortunadamente en Palominos nuestra rotación, visto desde el negocio de los restaurantes, somos de los que menos rotación de personal tienen, eso nos dice que la gente está contenta, que está contenta con su trabajo y eso nos ayuda mucho.

En su experiencia, ¿en qué confían los clientes de Palominos y cómo el restaurante y la organización retribuyen a esta confianza?

El principal motivo por el que los clientes vienen al restaurante, en mucho es por la calidad, esa es nuestra principal arma, ¿no?, que el producto que te damos es de calidad y en base a eso la mejor retribución de los clientes es que regresen.

Un cliente satisfecho regresa, un cliente al que no le va bien o que no le satisface la calidad del producto, ni la calidad del servicio, pues difícilmente va a regresar. Y ese es nuestro principal premio, ver a un cliente que regrese frecuentemente.

¿Qué va a encontrar siempre un cliente que entre a una sucursal de Palominos en cualquier ciudad del país?

Calidad. Ambiente. Yo les digo cada vez que inauguramos un restaurante nuevo que este no es de moda, que es el concepto original, o sea, no queremos un restaurante para dos o tres años, queremos un restaurante que dure toda la vida y te puedo decir con orgullo que hasta ahora no hemos cerrado ningún restaurante, los Palominos, a donde llegan, llegan para quedarse.

¿Considera que cada sucursal que abren les aporta nuevos aprendizajes?

Puedo platicar muchas anécdotas al respecto pero aquí lo ideal es que en cada ciudad que entramos aprendemos nosotros, porque no solamente es enseñar lo que es Palominos, sino mucha veces es aprender lo que nos da esa ciudad o lo que nos da el personal que tenemos en ciertas ciudades, porque eso es lo que hace enriquecer, para empezar, nuestro menú, somos un restaurante que no se queda con el mismo menú del principio, es decir, sí tenemos nuestros productos que nunca van a cambiar, que son los originales desde que se inició, pero también estamos innovando.

Hablemos de la proveeduría, de la cadena de valor, ¿Cuál es el papel de estos dos elementos en el éxito de la empresa?

En realidad, es vital para un negocio de este tipo. Cuando ya llevas algunos años de experiencia y empiezas a crecer y a expandirte, a ser un corporativo, lógicamente tienes que afinar muy bien todas tus cadenas, sobre todo las cadenas de suministro, porque de ahí es de donde parte la calidad de tu producto, de tus bebidas y de tu mismo servicio.

Lógicamente se analizan en cada momento, a nosotros nos llegan muchas ofertas de posibles proveedores, pero tienen que pasar por un control de calidad muy fuerte porque lo peor que haríamos, lo que nunca quisiéramos hacer es que, tal vez por obtener un mejor precio se baje la calidad, porque sabemos que eso te lleva prácticamente a caer y no se trata de eso.

¿Qué retos ha enfrentado Grupo Palominos y cuáles son las oportunidades que le han allanado a esta empresa el camino al éxito?

Ha habido dos retos importantes, uno es la expansión. Iniciar el proceso de expansión a tantas partes en México y próximamente a Estados Unidos yo creo que ha sido un reto muy complejo y difícil, pero lo hemos logrado hacer bien.

El segundo sería lo que fue todo el periodo de la pandemia que fue algo que pues nunca lo esperamos o nunca soñamos siquiera que pudiera suceder algo así, fueron realmente dos años, tres años muy difíciles, pero también de mucho apoyo entre todo el sector, de los mismos proveedores y los vendedores, afortunadamente lo hemos sobrepasado.

¿Cuáles son los planes y proyectos para la compañía en los próximos años?

Traemos tres nuevas opciones. Una que es un reto muy importante es por primera vez salirnos del país, con el favor de Dios este año, por abril o mayo estar abriendo nuestra primera sucursal en Estados Unidos, específicamente en McAllen Texas, ya se está trabajando en el local y probablemente en unos meses más estaremos abriendo por allá.

Hay otros proyectos en otras localidades que también ya se tienen contratadas, una es en Ciudad Juárez, Chihuahua y otra en Querétaro, que es muy probable que ya quede ese proyecto próximamente. Entonces es sólida la idea de la expansión ya para este año.

“Cuando abrimos un restaurante el primero que va a entrar es el sonorense, porque añora mucho su estado, añora muchas comidas, especialmente la carne y ellos son los principales promotores que a su vez, llevan a la gente citadina para presumirles la carne de Sonora”.

“Estamos muy satisfechos de llegar al primer cincuentenario, esperamos que sean más ya a nivel generacional, que siga pasando la marca Palominos entre generaciones, es algo muy reconfortante, estamos muy felices de llegar a este cumpleaños y vamos a seguirle”.

“Es una cadena impresionante de gente que hace que la carne de Sonora sea famosa a nivel nacional e internacional, que orgullo poder canalizar a través de nuestro restaurante a muchas partes de la república y hacer saber a la gente que es carne de Sonora y que es la mejor del país”.

Juan Carlos Puebla

Director general de Grupo Palominos