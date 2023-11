Paga con tarjeta

Este evento anual de compras en México ofrece muchas oportunidades para ahorrar, y las tarjetas pueden ser una herramienta poderosa para lograrlo: antes de comprar, elabora una lista de lo que necesitas. Esto te ayudará a evitar compras impulsivas y a mantenerte dentro de tu presupuesto.

Verifica promociones especiales: algunas tarjetas brindan ‘promos’ y descuentos adicionales durante El Buen Fin. Consulta con tu banco o emisor de tarjetas para aprovechar estas ofertas.

Aprovecha las tarjetas que te ofrecen programas de recompensas o descuentos en efectivo. Acumular puntos o recibir dinero de vuelta puede marcar la diferencia.

Muchas de ellas manejan la opción de pagar a meses sin intereses. Ésta puede ser una excelente manera de adquirir productos costosos sin afectar tu flujo de efectivo.

Si tienes una tarjeta de crédito que ofrece devolución de efectivo, utiliza esta función para recibir reembolsos en tus compras.

Conviene tener en cuenta que las tarjetas de crédito pueden llevar a compras impulsivas. Antes de pagar, toma un momento para considerar si realmente necesitas el artículo.

En línea

Si compras en línea, asegúrate de que la página sea segura. No compartas información confidencial en sitios no verificados. Lleva también un registro de tus gastos, para asegurarte de que no excedas tu presupuesto: muchas tarjetas ofrecen aplicaciones para rastrear tus compras.

Conoce los beneficios de tu tarjeta y léelos detenidamente: pueden incluir seguros, protección de compras o garantías extendidas.

Aunque las tarjetas son útiles, ten cuidado de no acumular deudas innecesarias. Paga tus compras en tiempo y forma para evitar intereses.

Aprovechar al máximo las tarjetas de crédito y débito durante El Buen Fin en México implica planificación, conocimiento y autocontrol. Utilizando estas herramientas financieras con sabiduría, los consumidores pueden disfrutar de grandes descuentos sin endeudarse de manera peligrosa.

Fuentes:

Banco de México (Banxico)

Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)

Asociación de Bancos de México (ABM)

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef)

Asociación de Internet.mx