Padres toman plantel escolar en Navojoa

NAVOJOA, Sonora.- Padres de familia de alumnos de la Escuela Primaria Plutarco Elías Calles, ubicada en la colonia Mocúzarit de esta ciudad, tomaron el plantel en protesta por el mal estado de los sanitarios y la falta de un maestro en uno de los grupos de cuarto año.



Melisa Félix, presidenta de la sociedad de Padres de Familia, indicó que los 33 alumnos del grupo Cuarto "A" están perdiendo clases desde el inicio del ciclo escolar, pues aunque les asignaron a una docente de apoyo, ésta tiene otras responsabilidades como supervisora.



"Desde inicio de clase no tenemos maestro, nos otorgaron a una maestra de apoyo pero los niños no han tenido clases porque la maestra esta en supervisión y también de maestra dividiendo responsabilidades", abundó.



Además los lavamanos de los baños no sirven y los sanitarios están en malas condiciones, aseveró Candy Chávez, madre de familia.



"Los niños no quieren ni entrar a hacer su necesidades porque los baños están en malas condiciones; se está pidiendo el apoyo para solucionar el problema", añadió.



Piden apoyo



Rodrigo Ramírez Sombra, director del plantel educativo, señaló que se están haciendo las gestiones y ya tienen una lista de maestros que esperan se les asigne una plaza, pero que el proceso es lento.



Reconoció que la escuela tiene algunas necesidades de mejoras en los sanitarios, alumbrado y la cancha.