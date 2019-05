Padres de familia piden se mantenga abierta preparatoria

NAVOJOA, Sonora.- Con pancartas en mano alrededor de 30 padres de familia de estudiantes del Colegio de Bachilleres (Cobach) de la comisaría de San Ignacio Cohuirimpo, se manifestaron ayer a las afueras de la Comandancia de Policía y en las escalinatas del Palacio Municipal en protesta por el cierre del plantel.



María del Socorro Rosas Valenzuela, madre de familia, mencionó que el cierre de la escuela afectará la economía de quienes tienen hijos que están por iniciar estudios de bachillerato, mientras que aquellos que viven en comunidades lejanas se expondrán a la inseguridad.



"Cuando se inició el Cobach, todos muy contentos porque tendríamos una preparatoria a la mano sin tanto gasto y cerca, pero de septiembre a la fecha se nos llamó a una reunión para avisarnos que se cerraría más adelante", dijo, "pero el viernes se supo que van a cerrar".



Fernando Valenzuela, estudiante del Cobach de San Ignacio Cohuirimpo, manifestó que la situación tiene en la incertidumbre a los 300 alumnos del plantel.



"Nosotros ya estamos ahí dentro, pero nos ponemos en el lugar de los que quieren entrar apenas y que son de comunidades lejanas; es difícil para nosotros trasladarnos tan lejos y esta opción aquí en San Ignacio está muy bien, por eso no queremos que cierren", expresó.



Jesús Severo Osuna, comisario de San Ignacio Cohuirimpo, señaló que los más afectados serán los jóvenes de comunidades lejanas como Kutantaka, Nachuquis y El Recodo, entre otras.



"No sé porque no se han acercado las autoridades que les corresponde que es el distrito 20", enfatizó, "no se vale, no sé porque quieren cerrar si hay alumnado".



Tendrán cupo



Mediante un comunicado, Martín Antonio Yépiz Robles, director académico de Cobach, informó que debido al recorte presupuestal federal y la no autorización del mencionado plantel, se procederá a ofrecer a los jóvenes de nuevo ingreso cupo en otro centro educativo en tanto resuelven las instancias federales correspondientes.



"Es importante aclarar que esta decisión no está en manos de Cobach Sonora, es un tema que tiene que decidirlo la Secretaría de Educación Pública y la propia Dirección General de Bachillerato, instancias directamente relacionadas con la autorización de nuevos planteles y, por tanto, de los recursos financieros para su operación", subrayó.



El Colegio de Bachilleres, con el apoyo del Gobierno del Estado, le cumplirá a los jóvenes, que recibió durante los años 2017 y 2018, hasta que concluyan su educación preparatoria, aseveró.