Padres de Jesús David Medina Robles claman por justicia y diagnóstico claro tras la muerte de su hijo

Hermosillo, Sonora.- Padres de Jesús David Medina Robles, el menor que falleció en su domicilio el pasado viernes por rickettsia, piden justicia por el caso de su hijo y aseguran que hasta ahora su diagnóstico no les ha sido informado.

“No han dicho nada, no me quieren dar respuesta. El viernes el niño falleció y la autopsia todavía no sale. No me dicen nada de los estudios. Están jugando a la papa caliente. No hay respuesta y no me dicen qué tiene”, expresó María del Carmen Robles Inzunza, madre del pequeño.

Yo no puedo decir que fue rickettsia porque no me han dado un papel que me diga que fue eso. Ya han pasado cuatro días y no nos dan ningún resultado”, se quejó.

Madre relata el calvario vivido en busca de un tratamiento para su hijo

La señora, acompañada de su esposo, señaló que llevaron a sus hijos al Hospital Infantil del Estado para solicitar apoyo médico los días lunes y jueves, 07 y 10 de agosto, sin que en ninguna de las dos ocasiones los dejaran internados, a pesar de que llegaban con mucha fiebre.

Entre ambas fechas, el miércoles 09, contó que solicitó el apoyo de Cruz Roja, pero el paramédico de la unidad les comentó que no podía trasladar a su hijo al hospital porque no parecía grave.

La madrugada del viernes, el niño perdió la vida entre las 00:00 y las 06:00 horas de la madrugada, momento en que se dieron cuenta de que el menor ya no tenía signos vitales.

El lunes los traje porque andaban malos. Los traje y todavía el niño le decía al doctor ‘me duele la cabeza, me duele mucho’. Y ellos, según decían, que era un virus estomacal. Nomás le movían la pancita y le daban paracetamol, ibuprofeno y suero, y luego para afuera."

“El jueves vuelvo a acudir y me dice el doctor ‘¿Otra vez usted, señora?’, y le digo que no veo mejoría en mis hijos. El niño le decía que le dolía la cabecita. Lo que ellos hacen es que les ponen una inyección a los tres, les hacen la prueba del Covid, sale negativo y nos dicen que no los llevemos”, relató indignada.

La mujer exigió a la Secretaría de Salud que realmente les den un diagnóstico de lo que tienen sus hijos y, sobre todo, que no intenten hacer con sus niños menores lo mismo que con Jesús David, ya que hoy intentaron dar de alta a la niña de 6 años.

Aseguró que ella no se va a llevar a los menores hasta que estén realmente curados y puedan permanecer sin riesgo fuera de una unidad hospitalaria.

Tengo a un niño en urgencias, a la niña en piso. Y me dicen que a la niña ya la van a dar de alta porque la ven mejor, pero yo les dije que no me la iba a llevar, que yo me la voy a llevar hasta que la niña esté bien de salud”, Carmen Robles Inzunza.

“Ellos no esperaban que se le pasara la fiebre adentro, ni siquiera. Me sacaban al niño porque no les gusta batallar”, Carmen Robles Inzunza.

