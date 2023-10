Padre entrega a su hijo que participó en pelea escolar en Guaymas "con el dolor en su corazón"

GUAYMAS, Sonora.- Manuel Verdugo, padre de familia de la preparatoria Cbtis 40 en Guaymas, entregó a su hijo de 16 años a las autoridades luego de que participara en una pelea escolar en la que resultó herido con arma blanca.

El padre grabó un video en el que se ve cómo lleva a su hijo al Ministerio Público el sábado pasado, para después trasladarlo al Instituto de Tratamiento y de Aplicación de Medidas para Adolescentes (Itama) en Hermosillo, donde quedó a disposición de un Juez Especializado en Justicia para Menores.

El joven recibió patadas en el cráneo que le ocasionaron traumatismos en la región occipital y presenta un hematoma interno además de dolores de cabeza, mareos y náuseas desde el día de la agresión.

Entrevistado por un medio local guaymense, manifestó que desde el 25 de septiembre, tres días después de la agresión, esperaba por una tomografía de su hijo Manuel Alejandro, pero el IMSS no tenía el equipo adecuado en Obregón ni en Hermosillo para ello.

Lo saqué (del hospital) porque es mi hijo y estoy mortificado por su salud y le voy a hacer la tomografía por fuera del seguro. Me visitó personal de la fiscalía para preguntar por qué lo había sacado sin notificarles… A mí el Ministerio Público no me notificó que estaba en calidad de detenido", cuenta el papá en el video.