“Operación Mochila” en las escuelas será de sorpresa: Asociación de Padres en Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- Con trabajos de prevención identificarán los planteles educativos de secundaria y preparatoria que requieren la realización del Operativo Mochila, que en esta ocasión se efectuará de manera sorpresiva, señaló Cecilio Luna Salazar.

El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familias (Aepf), informó que esta semana iniciaron los trabajos de prevención al interior de las escuelas para detectar ciertas actitudes y cuestiones, pues para realizar este tipo de operativos se tiene que cumplir ciertas características y también son a solicitud de los padres.

Estamos a partir de esta semana iniciando los trabajos obviamente de prevención hacia el interior de las escuelas, ello nos va a determinar qué escuelas posiblemente puedan utilizar una Operación Sorpresa a partir de este ciclo escolar, ya no le vamos a llamar Operación Mochila, indiocó.

Destacó que en los operativos de revisión de mochilas que se efectúen estarán presentes los padres y madres de familias, así como las autoridades educativas, de salud, de seguridad de los gobiernos federal, estatal y municipal, así como de Derechos Humanos.

La mayoría de los padres y madres de familias, aseguró, están de acuerdo porque ello les garantiza la seguridad al interior y exterior de las escuelas, principalmente de secundaria y preparatoria, donde se requiere más atención.

Apuntó que el objetivo de estas revisiones son localizar artículos que van en contra de los reglamentos escolares, desde cúter, aerosoles hasta cosméticos que llevan las niñas. Se les recogerá y se solicitará al padre o madre que los recoja.

El operativo tiene un marco normativo legal que se debe cubrir también, no es una ocurrencia, no es nomás decir, vamos a cubrir un operativo sorpresa hoy o mañana o la semana que entra, hay que cubrir una serie de detalles y ello permite que no se vulneren derechos de nuestros hijos y nuestras hijas”, señaló.