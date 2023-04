CIUDAD OBREGÓN, Sonora.- El novio de Nicole Michelle, quien murió en la tirolesa de la Laguna Náinari, le dedicó unas emotivas palabras en un mensaje de despedida.

En su nota, el joven expresó su gratitud por haber compartido su vida con ella y por haberle dado el mejor año que ha tenido. El 24 de abril cumplirían un año juntos, y aunque le hubiera gustado pasar ese día con ella, reconoce que siempre la llevará en su corazón.

Me hubiera gustado que te quedaras más tiempo, pero Dios hasta aquí nos la prestó. Te amo mi amor", menciona en la misiva.

Novio de joven que falleció en tirolesa de Laguna Náinari se despide con emotiva carta

El joven agradeció a su pareja en una emotiva carta por todas las sonrisas que compartieron juntos, y por conectar con él en cualquier tema. Recordó cómo podía estar feliz a su lado, incluso si ambos estaban en silencio, y lo mucho que le gustaba verla comer sushi con palillos, aunque siempre se le cayeran. Además, apreciaba verla bailar y cantar, y sus gestos le encantaban.

Te doy las gracias por compartir tu vida conmigo y ha sido el mejor año que he tenido y lo pude pasar a tu lado. Este 24 de abril cumplimos un año juntos, y me hubiera gustado pasarlo contigo. Te quiero agradecer por todo, por esas sonrisas que teníamos al hablar ya que conectabas con todo de cualquier cosa podríamos estar sonriendo, podía estar feliz contigo a tu lado incluso si los dos estábamos en silencio, me gustaba mucho.

El joven expresó su admiración por la fuerza que Nicole demostró al luchar contra la depresión y cómo siempre podía saber cuándo ella se sentía mal. Recordó cómo le hacía videollamadas todas las noches para asegurarse de que tomara su medicación y verla cada día mejor.

Gracias por darme un pedazo de tu corazón para saber que no me dejaste solo siempre te tendré en mi vida, incluso te conocía tanto que sabía cuando te sentías deprimida siempre lo sabía y hablamos de eso", menciona.

Videollamadas, gimnasio y comidas, los recuerdos que atesora de Nicole

Cuenta que la primera vez que ella empezó a tomar medicamento todas las noches y hacía videollamada para ver que te tomaras tus pastillas para verla al siguiente día cada vez mejor.

Quiero volverte a encontrar físicamente, pero sé que no se podrá, pero tendré en cuenta que espiritualmente estás aquí y en todo lo que me rodea".

Entre el gimnasio, comidas juntos son los recuerdos que atesora de ella.

Te gustaba comer sushi con palillos aunque no los sabías usar y siempre se te caía, pero a ti no te importaba, me gustaba verte, me encantaba verte bailar y cantar me gustaba ver tu rostro hacías muchos gestos y me encantaban, recuerdo muy bien como siempre que salíamos del gimnasio íbamos a tomar té chai, te tendré siempre en mi corazón".

La estrella con forma de “L” que siempre cuidará

Habló sobre una cajita que ella le dejó, en la que decía que siempre lo cuidaría y lo amaría desde las estrellas. Recordó cómo ella señalaba una estrella con forma de "L" y le decía que era su estrella favorita, y cómo esa estrella brillaba resplandeciente la noche anterior, cuando Nicole falleció.

Me dejaste una cajita qué decía 'siempre te cuidaré y te amaré desde las estrellas' y recuerdo que siempre me señalabas una estrella con forma de "L" y me decías esa es mi estrella la que más brilla y ayer esa estrella estaba resplandeciente estoy muy seguro que eras tu, igual de brillante que mi niña hermosa, espero encuentres esa paz que tanto buscabas y gracias por tanto tiempo conmigo lo aprecio bastante".

A pesar de que le hubiera gustado que Nicole se quedara más tiempo con él, sabe que Dios la prestó hasta aquí y que siempre la llevará en su corazón. Terminó su mensaje diciéndole que la amaba y deseándole que descanse en paz.