Notas importantes del día

Entre las noticias más relevantes del día se encuentra que Soriana Encinas estará cerrada durante al menos tres meses, luego del voraz incendio que se registró el domingo pasado en la tienda de telas Parisina, la cual se ubica en la misma plaza comercial.

Y es que durante el siniestro, que se registró a las 13:00 horas del pasado domingo, la tienda Parisina resultó con pérdida total y el supermercado Soriana, que está a un lado, resultó con afectaciones de alrededor de un 2%, pero aún deben realizarse peritajes y revisiones que garanticen que el lugar es seguro para volver a operar.

Por otro lado, Cruz Roja Hermosillo informó que no trasladó al menor Jesús David Medina Robles durante la primera atención, ya que en ese momento no presentaba signos de urgencia, y la familia consideró que no era necesario, explicó Andrés Holguín García, coordinador local de la institución.

“Tres días antes de que el niño falleciera recibimos una llamada del 911, tardamos alrededor de 10 u 11 minutos en llegar, y ya en el domicilio vimos que el niño ya tenía historial clínico".

Por último, el sector público y privado invertirán 216 millones de pesos para la adquisición de 113 camiones y 50 vans que serán distribuidos en los municipios de más de 100 mil habitantes que tienen mayores necesidades de transporte, anunció el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

El mandatario estatal en la conferencia de prensa semanal, informó que las 113 unidades serán distribuidas, 44 en Cajeme, 24 en Nogales, 40 adicionales para Hermosillo y cinco más para Navojoa.