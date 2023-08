Notas importantes del día

¡Buenos días, estimado lector!

Hoy te presentamos un resumen de las noticias más relevantes del día.

Entre las notas más importantes del día puedes encontrar a los padres de Jesús David Medina Robles, el menor que falleció en su domicilio el pasado viernes por rickettsia, piden justicia por el caso de su hijo y aseguran que hasta ahora su diagnóstico no les ha sido informado. La mujer exigió a la Secretaría de Salud que realmente les den un diagnóstico de lo que tienen sus hijos y, sobre todo, que no intenten hacer con sus niños menores lo mismo que con Jesús David, ya que hoy intentaron dar de alta a la niña de 6 años. Además, aseguró que ella no se va a llevar a los menores hasta que estén realmente curados y puedan permanecer sin riesgo fuera de una unidad hospitalaria.

Por otro lado, restos humanos fueron localizados sin vida en el kilómetro 31 de la carretera Hermosillo a Bahía de Kino por el colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó Cecilia Patricia Flores Armenta. La fundadora del grupo de rastreadoras declaró que ayer a las 08:00 horas localizaron los restos humanos debido a que recibieron una llamada de alguien que los encontró. La información que les dio Fiscalía de Sonora a las Madres Buscadoras es que tardarán al menos un mes para revelar la identidad de los cuerpos, pero según Cecilia Patricia Flores los cuerpos pertenecen a Adrián Caraveo y a Jesús Erubiel.

Para finalizar, la Fiscalía de Sonora abre carpeta de investigación tras el incendio de la tienda de telas La Parisina en Hermosillo, pero lo que las autoridades tienen claro es que el incendio no fue intencional. Carlos Alberto Flores, comisario general de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de la FGJE, informó que personal especializado en estructuras de Protección Civil trabajan en la tienda comercial para determinar los daños. Según señaló se sospecha que el fuego inició en la tienda de telas o en una tortillería contigua, luego se propagó al resto de la plaza.

Te invitamos a seguir explorando El IMPARCIAL para obtener información detallada sobre estos acontecimientos y más noticias relevantes a nivel nacional e internacional. ¡Gracias por tu atención y que tengas un excelente día!