“No somos de declinar, tengo la esperanza de dar la sorpresa, dice Ricardo Monreal en su visita a Sonora

HERMOSILLO, Sonora.- En la recta final de su gira por el País, Ricardo Monreal Ávila, aspirante a coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, aseguró que no declinará hasta el final.

En su visita a Sonora y a pocos días de realizarse la encuesta ciudadana donde se decidirá al Coordinador Nacional de los Comités de la Cuarta Transformación, Monreal Ávila reconoció que, aunque las encuestas actuales no le favorecen, espera “dar la sorpresa”.

No somos de declinar, tengo la esperanza de dar la sorpresa de que al momento de que la gente esté frente a la encuesta, pueda obtener la respuesta y analizar lo que es mejor para la trayectoria del País, confío en que la valoración sea positiva para nosotros”, expresó.

En caso de que no resulte favorecido en la encuesta, dijo que no saldrá de Morena y aceptará donde sea útil al partido.

No tengo ningún plan B de salirme de Morena, me voy a mantener, sobre la Ciudad de México donde sea útil a Morena, yo voy a estar, no descarto nada”.