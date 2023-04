No habrá viacrucis infantil del Cerro de la Campana

HERMOSILLO, Sonora.- Este Viernes Santo el viacrucis infantil del Cerro de la Campana, al igual que la representación tradicional con adultos del mismo sector de la ciudad, no se realizará debido a la falta de niños para hacerlo.

Nataly Peña Bernal, coordinadora de ambas actividades, mencionó que en estos momentos el reparto se encuentra en un periodo de transición generacional, pues los niños que hacían el viacrucis infantil tienen edad suficiente para hacer el tradicional, lo cual los dejó sin actores suficientes.

Les dije que como no había adultos que participaran, intentáramos motivar a los niños que yo tengo ensayando desde hace bastante tiempo y ya ellos pudieran hacer el de adultos, pero no al final no pudieron”, explicó.