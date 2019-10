Niño aprendió a los 3 años a hacer tortillas de harina

NAVOJOA, Sonora.- Mientras algunos niños se divierten jugando, para Iván Erasmo Palma Ramírez, de 8 años de edad, su pasatiempo favorito es hacer tortillas de harina, las cuales asegura le quedan deliciosas.

El pequeño, quien vive en la colonia Sop de esta ciudad, mencionó que aprendió a hacer tortillas de harina cuando tenía 3 años de edad viendo la técnica de sus abuelos.

Me gustaba cuando veía a mi tata (abuelo) haciendo tortillas, yo le gritaba y él me decía: ‘ándale pues mi’jo’, me recogía del piso y me ponía ahí en la silla a ayudarle a hacer tortillas", abundó, "dice mi nana y mi tata que me salen muy buenas".

Aunque sólo prepara las tortillas para el consumo de su familia, Iván quiere emprender un negocio de venta de estos productos, dijo, a cuya empresa desea nombrar "Tortillas de Iván".

"Lo más difícil de hacer tortillas es cuando se pegan en el bolillo, sé cocerlas, pero no me dejan porque me puedo quemar", expresó, "me siento bien feliz, quiero vender tortillas y haber si compran mis tortillas".

Su sueño, reveló, es convertirse en un chef famoso y preparar platillos acompañados con tortillas de harina.

"Quiero ser chef desde que vi a mi tata haciendo tortillas", apuntó, "quiero aprender a hacer carne con tortillas y pescado".

Iván estudia el tercer grado de primaria, vive con su madre y abuelos, a quienes admira, pero además disfruta deleitar a su familia con sus tortillas de harina.